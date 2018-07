IL A DIFFUSÉ DES PHOTOS DE SA PATRONNE Le mis en cause écroué

Le parquet près le tribunal d'Oran vient d'écrouer un quadragénaire accusé d'atteinte à la vie privée d'une femme en diffusant ses photos sur la Toile. L'affaire a été mise à nu par les policiers de la brigade chargée de la lutte contre la cybercriminalité suite à la déposition formulée par la victime. Elle repose sur la création, par l'accusé, d'un compte dans un réseau social (Facebook) dans lequel il diffusait des photos de la victime.

Après investigations, les enquêteurs ont été concluants en neutralisant le compte, son adresse Ip et la source de diffusion des photos de la victime, d'où l'arrestation du mis en cause. Passé à l'interrogatoire, il s'est avéré que l'accusé a été recruté par la victime, comme maçon, exerçant au domicile de cette dernière. Le mis en cause est en attente d'être jugé.