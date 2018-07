BOUIRA La joie d'avoir un appartement

Par Abdenour MERZOUK -

Un méga gala a été organisé au nouveau théâtre de verdure du chef-lieu, baptisé pour la circonstance au nom du moudjahid Mechedou.

La célébration de la fête de l'Indépendance aura été particulière cette année. Une fois n'est pas coutume, tous les programmes retenus pour la circonstance ont été centrés sur l'habitat, l'eau, les aménagements... S'agissant du premier volet et à l'instar des autres wilayas du pays, Bouira a eu son quota de distribution de logements. Ainsi, les clés de pas moins de 821 logements sociaux ont été remises à leurs bénéficiaires à travers les communes de la wilaya. 500 aides à l'habitat rural ont été aussi affectées à leurs bénéficiaires et 20 logements LSP définitivement occupés par leurs souscripteurs. Les arrêtés et les clés ont été remis dans un méga gala organisé au cour d'un nouveau théâtre de verdure du chef-lieu baptisé pour la circonstance au nom du moudjahid Mechedou, natif de la région d'Ahnif. Pour l'eau et depuis une semaine, plusieurs communes de la wilaya ont été soit alimentées, soit renforcées par les réseaux AEP. Nous citerons à titre indicatif, les localités de Sidi Yahia, la localité de Bouderbala, la commune d'Aghbalou, Oued El Berdi... ces travaux s'inscrivent, pour certains, dans le cadre des grands transferts, pour d'autres, il s'agit d'un renforcement des capacités hydriques à partir de forages et du captage des sources. Les autorités et les élus ont aussi respecté le protocole habituel du dépôt d'une gerbe de fleurs au Carré des martyrs. La direction de la jeunesse et des sports et l'Office des établissements de la jeunesse (Odej) ne sont pas restés en marge puisqu'ils ont organisé en parallèle, la seconde édition nationale de la danse folklorique qui a vu la participation de la totalité des wilayas du pays. Un tournoi local dédié aux écoles de football, catégorie poussins, a été animé au niveau du stade olympique Rabah Bitat.

Lors d'un point de presse et en marge de la cérémonie de remise des clefs aux bénéficiaires, le premier responsable de la wilaya a annoncé d'autres distributions dans les jours à venir. «Nous répèterons pareille cérémonie à chaque fête nationale, religieuse surtout que beaucoup attendent leur tour» dira le wali.

Pour rappel, la commune de Bouira n'a pas connu pareille distribution depuis plusieurs années. La remise des clés de jeudi n'est en fait que la suite d'une opération organisée le 27ième jour du mois de Ramadhan où une partie des bénéficiaires des 814 logements sociaux ont accédé à leurs nouvelles habitations. Un programme global de plus de 3000 logements sociaux est en cours de réalisation et des réceptions sont prévues avant la fin de l'exercice 2018, selon le directeur du logement.