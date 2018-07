BÉJAÏA Ait Soula donne l'exemple

Par Arezki SLIMANI -

La célébration de la fête de l'Indépendance s'est singularisée cette année par une innovation venue du village Ait Soula dans la région de Chemini.

La fête de l'Indépendance et de la Jeunesse, la journée du 5 Juillet, a été riche en activité, à Béjaïa. Inauguration, baptisation, manifestation et volontariat, jeudi dernier restera une journée singulière. Au village d'Ait Soula, les habitants ont choisi d'organiser un volontariat pour rendre hommage aux valeureux martyrs de la révolution optant ainsi pour l'action et non pas la parole, a indiqué un autre citoyen ancien membre du comité. Ait Soula a voulu faire des émules pour que toutes les dates historiques soient célébrées par ce genre d'actions.

A l'est de la wilaya d'autres citoyens ont préféré organiser une autre édition de la fête de la prune au niveau du village Laâlam dans la commune de Tamridjet.

Le village de Laâlam est connu pour ses potentialités indéniables dans tous les domaines, notamment la production de la prune Cette manifestation entre dans le cadre de la fête de la nature et des sports de montagne sous le thème «les couleurs de mon pays». En matière d'inauguration, le wali par intérim de Béjaïa, accompagné du président de l'APW et des différents directeurs de wilaya, s'est rendu dans la commune d'Akfadou où il a procédé à l'inauguration du bureau de poste de Tiniri, le poste avancé de la Protection civile et la salle de sports multidisciplinaire. Des engagements ont été pris pour l'extension et équipement du poste avancé de la Protection civile pour un montant de

9 000 000 DA, l'acquisition d'un bus pour le transport scolaire en remplacement des camions utilisés actuellement, l'équipement complet de la salle de sports, la réfection de la salle de spectacle de la maison de jeunes, l'éclairage et clôture du stade communal, la réalisation d'une nouvelle agence postale, l'achèvement du groupe scolaire Tiniri et la réalisation du musée communal dans la même localité. En marge de la célébration de la fête de l'Indépendance, le CHU de Béjaïa s'est doté d'un nouveau service de cardiologie interventionnelle. Il a été inauguré et baptisé au nom du chahid Allou Mhend. Ce service contient une salle de cathétérisme avec exploration hémodynamique dotée d'équipements de pointe, une salle d'ECG Holter et une salle d'exploration électro-physiologique et pacemaker. «Le service vient essentiellement pour répondre à un besoin vital dicté par la transition épidémiologique d'où les affections cardiovasculaires qui représentent 95% des urgences médicales nécessitant un geste salvateur du praticien cardiologue», indique le service de communication du CHU.

Par ailleurs, les autorités locales de la wilaya de Béjaïa ont rendu un hommage au moudjahid colonel Amira Bouaouina, l'organisateur du défilé de l'indépendance à Béjaïa aux côtés des officiers de l'ALN de la région de la Soummam, dont les lieutenants Aslat Méziane, Zane Boualem, Si Mouloud, Hadj Mohand Ouabdallah Ferdjallah et tant d'autres qui ont arrêté un programme des défilés à Béjaïa, Sidi Aich, Akbou, Aokas, Tichy... Les mêmes autorités locales ont procédé à la baptisation de la nouvelle bibliothèque municipale de Béjaïa au nom du chahid Tahar Amirouchene.