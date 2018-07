DES COMPÉTENCES DE RETOUR AU PAYS L'âpre combat contre la bureaucratie

Par Ikram GHIOUA -

«Je suis rentrée dans l'intention et le plaisir de servir mon pays après une longue carrière en Algérie et en Norvège.»

Parmi les 14 mesures du président de la République Abdelaziz Bouteflika, datant de juin 2014, pour les Algériens résidant à l'étranger et souhaitant revenir au pays, l'accès au logement public en Algérie Avant la fin 2014 avec deux formules, l'accès au dispositif Ansej pour les jeunes compétences dès janvier 2015 et pour les professionnels en médecine, l'offre d'un pacte de compétence. Il ressort de cette dernière mesure «dans le cadre de la construction de grands centres hospitaliers en Algérie et dont la gestion sera aux normes européennes, le système de santé a besoin de compétences parmi les professionnels en médecine établis et désirant retourner, définitivement ou pour un temps, exercer en Algérie. Ces compétences seront gérées directement par le ou les titulaires du contrat de management des futurs hôpitaux». Le dispositif a encouragé beaucoup d'Algériens établis à l'étranger d'entreprendre des démarches pour revenir au pays et faire bénéficier l'Algérie de leurs compétences et partager leurs expériences. L'on compte des médecins à l'image de Rebiha Belatreche spécialiste en gynécologie obstétrique et bien d'autres, mais aussi plus de 200 chercheurs activant dans d'importantes entreprises de haute technologie. Comme exemple, on citera, le professeur Riad Hartani qui fait partie de ces jeunes scientifiques revenus pour servir leur pays dans le cadre du projet «Alger Smart ville». Si nombreux comme lui ont trouvé beaucoup de facilités dans le pays pour réussir le projet, le cas de Rebiha Belatrèche suscite des interrogations. Depuis qu'elle a décidé de rentrer au pays, malgré les facilités de l'ambassade d'Algérie dans le pays où elle était établie, soit en Norvège, ce médecin connu pour ses grandes compétences n'a rencontré que des obstacles à Constantine. Elle a accepté de témoigner et s'est confié à L'Expression. Son combat a commencé il y a une année lorsque elle a décidé de rentrer au pays et faire un changement de résidence. Quatre mois de souffrance pour décrocher un agrément. Elle nous a déclaré: «Il m'a fallu quatre mois pour un document qui devrait m'être remis en quelques jours. On m'a obligée à signer un document pour des gardes dans le centre hospitalier public, alors que ma pratique est privée, sinon je n'aurais pas obtenu le droit d'exercer, document que j'ai fini par signer.» Dans ses propos notre interlocutrice vise et fait allusion à la DSP de Constantine. En nous fournissant toutes les preuves et documents nécessaires, elle poursuit «ma procédure d'ouverture de mon cabinet a été retardé en raison du déménagement pour ramener mon matériel et durant la période où je me trouvais en Norvège pour cette cause, la DSP avait inscrit mon nom dans la liste des gardes.

Pour des raisons dues à des procédures administratives en Norvège j'ai été retardée comme je l'ai expliqué et la DSP s'est adressée à ma soeur également médecin généraliste en l'accusant d'avoir pris ma place dans ce cabinet privé que je lui avais cédé avant mon départ en Norvège. Ma soeur a dû subir des harcèlements et des menaces avec des mises en demeure, aujourd'hui elle se trouve sans travail et souffre d'un traumatisme psychologique, alors que moi, poursuit elle, je n'ai pas pu ouvrir mon cabinet à cause du matériel qui n'arrive pas ou a été plutôt retenu au port de Skikda». Pourtant dit-elle «je suis rentrée dans l'intention et le plaisir de servir mon pays après une longue carrière en Algérie et en Norvège». Cette victime parmi d'autres, d'abus de pouvoir et de bureaucratie a saisi le ministère de la Santé qui compte envoyer une commission d'enquête, information qui nous a été confirmée par des sources très bien informées, le Conseil de l'ordre des médecins, mais aussi la justice en désignant un avocat prêt à témoigner également.

A la DSP en souhaitant rencontrer le directeur, celui-ci, est toujours en réunion ou absent à cause de ses engagements. Sur place nous avons constaté que de nombreux médecins attendent depuis des mois leurs agréments. C'est ainsi que l'on est en mesure de conclure que l'action du président de la République Abdelaziz Bouteflika, qui a souligné l'impératif de la prise en charge des préoccupations de nos ressortissants résidant à l'étranger et de faciliter au mieux leur gestion administrative et leur protection consulaire, même si elle est appliquée au niveau des ambassades et consulats d'Algérie à l'étranger, elle n'est nullement respectée dans le pays.