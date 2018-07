SAISON ESTIVALE Les prix prennent les airs à Tigzirt

Par Kamel BOUDJADI -

La saison estivale bat son plein à Tigzirt et les prix s'envolent aussi. Les estivants qui arrivent vers cette ville littorale sont enchantés par sa beauté mais scandalisés par les conditions d'accueil déplorables à plus d'un titre. Ni le tourisme ni les commerçants eux-mêmes ne sortiront gagnants à ce rythme.

Dès que le visiteur et sa famille mettent le pied à terre, c'est le harcèlement qui commence. Un jeune arrive dans une posture qui barre le chemin. C'est le gardien du parking qui gentiment commence par indiquer la meilleure position de garage. Bien sûr, c'est la formule de politesse utilisée pour dire au chauffeur qu'il est sur un parking gardé payant. «Ah d'accord merci. Et c'est combien la place?», réplique la plus grande majorité des estivants. Le prix est le même partout, 150 dinars. Les avis sont partagés mais les angles sont arrondis étant donné que c'est la saison estivale et que ce n'est pas tous les jours qu'on vient. «Je viens une fois par hasard, je ne vois pas l'utilité d'en faire un problème. Moi, je viens passer un bon moment avec mes enfants, je ne me créerai pour rien au monde un problème», assure un homme à la cinquantaine.

Une fois l'écueil du parking dépassé, le visiteur devra en affronter d'autres. En toute logique, ce sont les enfants qui ont, les premiers, besoin d'une glace. Devant leur intransigeance infantile, le parent s'approche du vendeur qui lui explique que les enfants qui ont déjà goûté n'ont jamais eu mal au ventre. C'est pourquoi, ses glaces sont plus chères qu'ailleurs. En fait, à Tigzirt, il faut payer

20 dinars de plus. Ce n'est pas parce que c'est plus délicieux ou mieux fait et surtout servi, mais parce que c'est la saison estivale.

Après l'épisode des glaces, le visiteur devra, avant d'aller à la plage, boire un peu d'eau ou éventuellement, si les moyens sont disponibles, des jus. Devant le commerçant, le client devient muet car le prix de l'eau est normalement le même partout et à n'importe quel moment. Finalement, non parce que le commerçant explique que l'eau est fraîche et que c'est la saison estivale dans ces contrées. Au cas où l'estivant l'aurait oublié, bien sûr. Arrivé à proximité de la plage, les enfants signalent leur faim. Le papa s'exécute et s'approche d'un petit restaurant pour des sandwichs à emporter. Bien faits et bien enroulés dans du papier spécial, les morceaux de pain et de frites coûtent plus cher. De 100 dinars, ils sont passés à 150. Il a fallu encore, expliquer une autre fois, au malheureux estivant que c'est la saison estivale au cas où il l'aurait oublié.

Chose qu'il ne pouvait oublier car dans sa tête défilait déjà l'idée du prix des parasols. L'année passée, la location revenait à 500 dinars. Avec deux chaises, c'était 700 et avec une table, c'est le chiffre arrondi de 1000 dinars. Avant de mettre les pieds sur le sable, les premières propositions arrivaient. «Je vous installe un parasol, monsieur. Choisissez une place» propose gentiment et poliment un jeune. Pour éviter toute surprise, le père de famille demande d'abord le prix. «C'est 800 dinars monsieur. Avec une chaise c'est 800 plus une table c'est 1200» répond son jeune interlocuteur. A cette réponse, le père de famille sent ses orteils s'enfoncer dans le sable et ses doigts dans sa poche. Il s'exécute sans mot-dire. Puisque tout augmente, même la température, pourquoi pas les prix du parasol? Et puis on n'est pas obligé de venir à la plage. Le tourisme, c'est pour les gens aisés qui n'ont pas besoin de venir ici et qui peuvent s'offrir des croisades. Et puis, se dit le père de famille résigné, tant mieux, estimons-nous heureux tant que l'oxygène n'est pas encore à vendre.