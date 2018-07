MOSTAGANEM Un tigre dévore le bras d'une fillette

Par Zakaria ZEMRI -

Sortie se divertir, elle rentre avec un bras en moins. C'est le cas d'une fille d'à peine huit ans, attaquée par un tigre au parc Mostaland jeudi dernier.

Les circonstances du drame ne sont pas claires, mais les faits se seraient déroulés vers 23h lorsque la fillette s'est approchée du tigre blanc. Elle a traversé la barrière de sécurité et introduit son bras à l'intérieur de la cage du félin. Elle a été transférée en urgence à l'hôpital Che Guevara de Mostaganem où elle a subi une intervention chirurgicale. Une vidéo postée sur Internet à la mi-avril déplorait déjà le manque de sécurité autour des cages des animaux sauvages, notamment des lions. Un incident similaire s'était produit à Oran en 2004, où deux lions avaient attaqué un enfant âgé de 11 ans.

Ce n'est pas un cas isolé de par le monde, mais en général ce sont les personnes travaillant à proximité des animaux qui sont victimes d'attaques de ce genre, à l'image de gardiens ou de soigneurs, et non pas les visiteurs.

Des incidents de la sorte ont été enregistrés dernièrement en Inde, en Chine ou encore en Russie, et toutes les victimes n'ont pas eu la chance de survivre à ces attaques.

Reste maintenant, à déterminer les responsabilités dans l'incident de Mostaganem, et surtout à prendre les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité du personnel et des visiteurs.