LE PT CÉLÈBRE SON 28E ANNIVERSAIRE ET LES 56 ANS D'INDÉPENDANCE DU PAYS Hanoune: "La liberté est le plus grand des acquis"

Par Hocine NEFFAH -

La secrétaire générale du PT

Elle a rappelé les positions politiques et les luttes qui ont marqué l'itinéraire du Parti des travailleurs.

Le Parti des travailleurs (PT) a commémoré, hier, le 28 ème anniversaire de sa création. Lors de cette cérémonie symbolique, la secrétaire générale du PT, Louisa Hanoune, a profité de cette circonstance pour inaugurer l'événement en insistant sur l'indépendance nationale du pays et sa souveraineté en soulignant que «la plus belle des commémorations et qui reste la plus significative et qui constituera la fierté de tout le peuple algérien, c'est bien la commémoration de notre indépendance nationale. S'il y a un acquis qui reste intact, c'est bien l'acquis de l'indépendance du pays», a tempêté la première responsable du Parti des travailleurs, Louisa Hanoune.

Hanoune a fait dans la pédagogie politique quant au parcours historique du pays en rappelant la nuit coloniale dans laquelle était empêtré le peuple algérien. Elle a fustigé ceux qui veulent profiter des problèmes que traverse le pays et les contradictions qui caractérisent «le système en place», en indiquant que «on ne permet à quiconque d'user de l'alibi de la crise que vit le système en place pour répandre ou faire la comparaison entre le colonialisme abject et la période où l'Algérie a recouvert sa souveraineté et son indépendance nationale». Dans le même sillage, Louisa Hanoune a souligné que «les gens qui obéissent à un agenda impérialiste, recourent au révisionnisme en profitant des problèmes d'ordre politique du système en place. On ne peut pas comparer le colonialisme avec l'indépendance, il n'y a que les révisionnistes qui ont des projets de prédation et de mainmise impérialistes qui visent à répandre cette démarche. L'indépendance est une garantie de notre souveraineté nationale et une condition sine qua non pour asseoir un projet d'avenir pour le peuple et l'Etat algérien», a affirmé la secrétaire générale du PT. Louisa Hanoune a saisi l'ambiance festive qui a caractérisé la commémoration du 28ème anniversaire de la création de son parti pour retracer le parcours de sa formation politique et rappeler les positions politiques et les luttes qui ont marqué son itinéraire. La première responsable du PT a déclaré que «le Parti des travailleurs est la quintessence de décennies de lutte et de combat politiques depuis la période de la clandestinité sous l'appellation de l'Organisation socialiste des travailleurs (OST). Le Parti des travailleurs est l'héritier du Mouvement national à travers le fondateur de notre parti, le défunt Mustapha Benmohamed qui a milité dans les rangs du Parti du peuple algérien (PPA) dès son jeune âge», a rétorqué Louisa Hanoune.

Dans le même registre, Hanoune a rendu hommage au peuple algérien à travers ses luttes pour les libertés démocratiques et syndicales en indiquant que «le Parti des travailleurs existe grâce aux luttes des travailleurs et les couches larges de la société pour le pluralisme politique et les libertés syndicales. Nous rendons un vibrant hommage aux luttes et aux sacrifices des 500 jeunes morts lors du soulèvement de 5 octobre 1988. C'est grâce à eux que les acquis politiques sont devenus une réalité dans le pays», a asséné la secrétaire générale du PT. La première responsable du Parti des travailleurs a rappelé à l'assistance que «nous sommes fiers d'avoir mené un combat et des luttes pour des causes démocratiques et les libertés syndicales. Nous continuons à lutter pour la mise en place d'une véritable démocratie politique et combattre les résidus de l'ère du parti unique», a rappelé Hanoune. Ce combat, ne peut se réaliser, selon Louisa Hanoune sans que la lutte ne soit consolidée pour «la mise en place et l'élection d'une Assemblée constituante qui permettra aux Algériennes et Algériens de restituer leur volonté populaire et de choisir souverainement ceux qui les représentent en toute liberté et transparence», a expliqué la première responsable du PT. La responsable du PT a fait un tour d'horizon sur la situation qui prévaut au niveau international et le rapport qui existe avec la situation que traverse le pays et ses retombées sur le plan national. Hanoune a affirmé que le monde subit une agression sans précédent du capitalisme sauvage et des forces impérialistes et leurs satellites que ce soit en Amérique latine ou au Moyen-Orient. Hanoune a souligné dans ce sens que «le capitalisme international mène une agression sans précédent contre les pays souverains dans le but de piller les richesses de ces derniers», et d'ajouter que «le système capitaliste vit une crise profonde, il est conscient de cette réalité. Il est devenu une menace pour la paix mondiale, pour la civilisation humaine en général. L'impérialisme américain et ses alliés européens vivent une crise structurelle profonde, cette crise vient d'être corroborée par la remise en cause des accords hérités de l'après Seconde Guerre mondiale. Il a remis en cause même les accords du commerce international», a mentionné Louisa Hanoune.

Louisa Hanoune a fait le constat de la crise que traverse «le système politique» algérien. Elle qualifie cette crise comme une espèce de contradictions qui «minent le système en place. Maintenant il est plus que visible que le système est miné par l'aggravation de cette bipolarité en son sein, On sait pertinemment que cette bipolarité a un rapport direct avec la joute de la présidentielles de 2019», et d'ajouter que «nous, au sein du Parti des travailleurs, ce qui nous intéresse, c'est bien l'orientation socio-économique du pays. Le scandale des 701 kilos de cocaïne vient de montrer que le pays est sérieusement en danger. Le système est gangréné, nous constatons clairement que la corruption a affecté certains dignitaires de ce système. Nous faisons face à une mafia qui menace de détruire le pays», a conclu Louisa Hanoune