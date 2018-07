ILS SONT PLUS DE 70 À S'ÊTRE RENDUS DEPUIS JANVIER Quatre terroristes déposent les armes à Tamanrasset

Par Ikram GHIOUA -

Les opérations de redditions se poursuivent d'une façon régulière au niveau de la wilaya de Tamanrasset, ce qui renseigne sur la défaite de plus en plus avérée des groupes terroristes, désormais confirmée. Quatre autres terroristes ont déposé les armes au courant de ces dernières 48 heures. Des procédés qui entrent, à ne pas en douter, dans le cadre de la dynamique des efforts fournis par les différentes unités de nos Forces armées dans leur lutte continue contre les résidus criminels. Dans deux communications du ministère de la Défense nationale, il est souligné que trois terroristes se sont rendus en ce 5 juillet dans la wilaya indiquée plus haut, il s'agit de Leksir Ahmed dit Charaf Eddine, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012, Lansari El-Taib dit Abou Hamza, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012 et Sekkouni Mohamed dit Abou Yahia, qui a rallié les groupes terroristes en 2014. Selon toujours le MDN, «ces opérations ont permis, également, de récupérer trois pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov et huit chargeurs de munitions garnis». La veille et dans ce même contexte, un certain Ghadir Mohamed Salah alias Abou Hamza s'est rendu, aux autorités militaires de Tamanrasset en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de trois chargeurs de munitions garnis. Ledit terroriste avait rallié les groupes terroristes en 2014. Cette opération vient s'ajouter au bilan positif réalisé dans le cadre de la lutte antiterroriste, établi au courant des six derniers mois révisant le taux de reddition à 70. Ces opérations se poursuivent toujours selon des sources très bien informées pour la reddition d'autres terroristes. Ce saignement au sein des groupes criminels renseigne sur une implosion dans sa structure. Même avec le soutien des narcotrafiquants et la contrebande, les groupes terroristes sont de plus en plus isolés. Dans l'une de nos éditions précédentes, des sources très au fait des donnes actuelles et de la conjoncture au niveau de cette zone et dans la sous-région avaient confié que ces opérations reflètent, à ne pas en douter la détermination de toutes les composantes de l'ANP, notamment les unités chargées de la lutte antiterroriste, à assainir le pays des résidus de ce fléau, et confirme également l'efficacité de la stratégie clairvoyante adoptée par le Haut Commandement de l'ANP à travers ses démarches et initiatives, à l'instar des multiples appels à la repentance, afin de rejoindre la bonne voie et regagner la société. Beaucoup d'observateurs'interrogent sur la montée du taux des redditions, notamment à Tamanrasset. La réponse est toute simple, confient nos sources sécuritaires: «Ces terroristes n'ont plus le choix, soit ils finissent dans l'anonymat total, soit ils se rendent, l'ANP avec sa stratégie de lutte antiterroriste a fait en sorte de couper tous les vivres à ces criminels.» Mais l'ANP a adopté également un plan tactique pour freiner les complicités entre narcotrafiquants, principal appui des groupes terroristes et ceux-là même avec sa lutte contre ce trafic de drogue. De plus en plus et chaque jour l'ANP surprend les trafiquants de drogue qui sont arrêtés souvent avec des armes et leur marchandise détruite. Ce sont des quantités qui font froid dans le dos qui sont saisies régulièrement, chose qui porte un coup fatal aux groupes terroristes qui comptent sur ce trafic pour se financer. Autre argument qui a fini par persuader les terroristes à réfléchir, c'est parce que d'une part, ils sont désorientés par l'absence d'une chefferie, d'argent et de nourriture, ils mourraient presque de faim et d'autre part, les efforts remarquables de l'ANP qui n'a pas manqué dans sa mission à faire intervenir des notables, au Sud ainsi que les familles de terroristes.