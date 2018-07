DISTRIBUTION DE LOGEMENTS DANS TOUTES LES WILAYAS DU PAYS Une nuit d'exception

Par Notre envoyée spéciale à Médéa Ilhem TERKI -

Le comble du bonheur à la veille de la fête de l'indépendance

A la veille de la fête de l'indépendance 56.000 logements ont été distribués à travers le territoire national.

La joie à Médéa était au summum. Des milliers de familles, venues des quatre coins de la ville ont été au comble du bonheur mercredi soir... A la veille de la fête de l'Indépendance 56.000 logements ont été distribués à travers le territoire national. A l'occasion du 56e anniversaire de la fête de l'Indépendance, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, qui a présidé la cérémonie à Médéa, en compagnie du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui, du ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda ainsi que du wali et des élus locaux, a donné le coup d'envoi de la deuxième grande opération de distribution de logements à travers le territoire national. La soirée était exceptionnelle, pour ceux qui ont bénéficié d'un logement. La distribution des logements s'est déroulée dans une ambiance et une atmosphère survoltées où se mêlaient, excitation et joie, mercredi soir, chez les familles conviées à la cérémonie de remise des clés au niveau de la salle omnisports de la ville de Médéa. Cette opération de distribution est la deuxième du genre, organisée après celle qui a vu, le 10 juin dernier, la distribution de 50.000 logements dans les 48 wilayas du pays. On note, dans ce contexte, que 2000 clés de logements, aides rurales et décisions d'affectation de lots de terrains pour lotissements ruraux, ont été remis, lors de cette cérémonie, à des bénéficiaires issus de nombreuses localités de la wilaya de Médéa. «Près de 25% de ce quota de logements est destiné à la frange de jeunes, de moins de 30 ans», a indiqué le ministre lors de cette cérémonie, précisant qu'«une part importante de ce même quota a été réservée aux habitants des zones rurales, dans le but de contribuer au renouveau du monde rural et d'aider à la fixation des habitants de ces régions». Pour le ministre, cette opération s'inscrit dans le cadre du vaste programme du président de la République. Il souligne que le chef de l'Etat accorde un intérêt particulier au secteur de l'habitat qui est une des priorités nationales. Il fait savoir aussi, que «cette opération ne sera pas la dernière, d'autres opérations plus importantes suivront dans les mois à venir». Par ailleurs, le premier responsable du secteur a salué la cohésion de l'action du gouvernement en matière d'habitat, il a soutenu, dans ce sens, que son département et celui de l'intérieur et des collectivités locales travaillent ensemble pour mener à bien des opérations similaires à l'avenir. Promettant des quotas de logements plus importants que ceux distribués, à ce jour, le ministre a affirmé que l'année 2018 connaîtra d'autres opérations d'envergure, conformément aux directives du président de la République qui «toujours accordé une grande priorité au secteur de l'habitat». De son côté, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a estimé, en outre, que «le seuil des trois millions de logements à été largement dépassé, tout en réitérant la volonté et la détermination du gouvernement à oeuvrer à la concrétisation du programme du président de la République et à matérialiser les engagements qu'il a pris devant le peuple». Le ministre n'a pas manqué de rassurer sur le fait que l'année 2018 verra d'autres opérations d'attribution qui seront programmées, parallèlement aux fêtes nationales et religieuses.