FÊTE DE L'INDÉPENDANCE Tizi Ouzou fidèle au 5 Juillet

Par Aomar MOHELLEBI -

Le FLN devait être l'interlocuteur unique et exclusif qui devait s'exprimer au nom du peuple algérien

D'anciens maquisards, des veuves et enfants de chouhada ainsi que des citoyens à titre personnel ou représentants d'associations ont pris part à la traditionnelle levée des couleurs et au dépôt des gerbes de fleurs sur la stèle des martyrs de la Révolution de Novembre.

D'intenses activités ont marqué jeudi dernier, la célébration du 56e anniversaire de la Fête de l'indépendance et ce, aux quatre coins de la wilaya de Tizi Ouzou. En plus des nombreuses activités officielles présidées par Mohamed Bouderbali, le wali de Tizi Ouzou, des dizaines d'associations dans de nombreuses communes, comme Draâ El Mizan, Boghni, Tigzirt, Azazga, etc. ont aussi célébré dans la communion un anniversaire qui rappelle, à chaque fois, le grand sacrifice consenti par les martyrs et les maquisards de la révolution de Novembre durant plus de sept années pour libérer l'Algérie du joug colonial. Ainsi, au volet des activités officielles, le carré des martyrs, situé dans le quartier de Mdouha au centre-ville de Tizi Ouzou, a accueilli, jeudi, dans la matinée, des centaines de personnes, de divers profils, venues des quatre coins de la wilaya afin de se recueillir à la mémoire des martyrs de l'Algérie et de Novembre. D'anciens maquisards, des veuves et enfants de chahids ainsi que des citoyens à titre personnel ou représentants d'associations, ont pris part à la traditionnelle levée des couleurs et au dépôt des gerbes de fleurs sur la stèle des martyrs de la Révolution de Novembre. Les maquisards présents sur les lieux, ont tenu à rappeler le rôle déterminant joué par les maquisards et les martyrs de la région et de la Wilaya III historique durant les sept années de guerre contre l'armée française. Le moudjahid Ouali Ait Ahmed, ancien officier de la Wilaya III, a aussi évoqué dans le détail les différentes étapes ayant ponctué les négociations ayant eu lieu entre les dirigeants du FLN et ceux de la France officielle. L'orateur a rappelé que les dirigeants du FLN ont été intransigeants concernant notamment deux points essentiels. Le premier concerne le fait que le FLN devait être l'interlocuteur unique et exclusif qui devait s'exprimer au nom du peuple algérien. En second lieu, la proposition faite par la France de n'accorder l'indépendance qu'au Nord algérien tout en préservant le grand Sud avait été catégoriquement rejetée par les dirigeants du FLN. Ces derniers, a rappelé Ouali Ait Ahmed, ont défendu bec et ongles le fait que l'Algérie est une et indivisible. Une fois le volet évocation historique terminé, la célébration du 5 juillet a été l'occasion pour aller sur le terrain afin d'inaugurer différents projets dont la première tranche de la pénétrante autoroutière de l'autoroute Est-Ouest, qui démarre de la route Draâ Ben Khedda-Tizi Ouzou jusqu'à Djebahia dans la wilaya de Bouira. Il s'agit de la section de la pénétrante de la RN 12 sise au niveau de la rocade sud. Une deuxième tranche sera réceptionnée dans les toutes prochaines semaines car la cadence des travaux est rapide, a-t-on appris. D'énormes moyens humains et matériels y sont mobilisés pour permettre de rattraper l'immense retard pris dans la réalisation de cette pénétrante de 48 kilomètres qui devrait permettre aux automobilistes de Tizi Ouzou de pouvoir arriver à l'autoroute Est-ouest en un temps record jusqu'à Djebahia dans la wilaya de Bouira.

Ce projet permettra aussi de faire le trajet Tizi Ouzou-Draa El Mizan en moins de trente minutes. Par ailleurs, le wali de Tizi Ouzou a profité de la célébration de la fête de l'indépendance pour remettre les clés de leurs logements à 180 familles dans les communes de Yakouren et Mekla ainsi que pas moins de 1 000 aides à l'habitat rural et ce, lors d'une cérémonie qui a eu lieu à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, jeudi en fin de journée.

De nombreuses autres infrastructures ont été aussi inaugurées jeudi dans les localités de Bouhinoun, Boghni, Assi Youcef et Mechtras par le wali en compagnie d'une importante délégation officielle et des élus aux APC et à l'APW. Enfin, notons qu'au volet de l'animation artistique, et toujours à l'occasion de la célébration de la Fête de l'indépendance, le théâtre régional Kateb-Yacine de Tizi Ouzou a abrité, jeudi en fin d'après-midi, un grandiose spectacle artistique de qualité, animé par l'orchestre symphonique de l'opéra d'Alger, dirigé par le musicien Amine Kouider.