CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DE L'INDÉPENDANCE Ambiance festive à travers le pays

Par Madjid BERKANE -

Une ambiance de fête

Outre la distribution des logements, plusieurs cérémonies d'inauguration de nouvelles structures, de lancement de nouveaux projets et de raccordement aux différents réseaux ont eu lieu.

Le 56ème anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse a été célébré partout avec faste. L'ensemble des wilayas du pays a prévu en effet des activités à cette occasion. Outre la distribution des logements qui a fait régner une ambiance de fête dans toutes les wilayas, plusieurs cérémonies d'inauguration de nouvelles structures, de lancement de nouveaux projets et de raccordement aux différents réseaux(gaz, eau et électricité), ont eu lieu. Toutes ces activités-là se sont déroulées sur les airs patriotiques produits en discontinu par des sonos installées dès les premières heures de la matinée. Le choix de ce programme d'activités, pour rappel, n'est pas anodin. Il rime avec la signification de la fête de l'Indépendance, sous-entendant fondamentalement la fin des privations et l'accès au bien-être dans son sens le plus large.

C'est d'ailleurs l'impression qu'a exprimée l'ensemble des citoyens des différentes wilayas en recevant, pour certains, les clés de leurs logements et en assistant, pour d'autres, aux raccordements aux réseaux de gaz et à l'eau potable. Les Algériens n'ont pas oublié par ailleurs, les hommes ayant sacrifié leurs vies et tout ce qu'ils possédaient de cher pour que ce jour ait lieu.

Les images que la télévision publique a passées en boucle durant la nuit de mercredi à jeudi ont donné à voir et à entendre que les Algériens sont plus que jamais reconnaissants pour ces hommes. «Allah yerhem echouhada. C'est grâce à eux que nous accédons aujourd'hui au gaz naturel. C'est grâce à leurs sacrifices que nous jouissons de l'indépendance et nous vivons dans l'abondance aujourd'hui», a souligné une femme venant d'avoir les clés de son logement. Les bénéficiaires n'ont pas oublié non plus le président de la République qui tient à ce que l'indépendance payée aux prix cher ait sa signification sur le terrain. Ce dernier a eu droit d'ailleurs à beaucoup de remerciements et de marques de reconnaissance de la part de ces derniers. «Que Dieu préserve notre président et lui accorde une longue vie et une bonne santé», ont souligné beaucoup de bénéficiaires. Pour revenir aux activités ayant marqué la fête de l'indépendance, il faut dire que certaines wilayas ont fait preuve de beaucoup d'imagination. C'est le cas des wilayas de Saïda, Djelfa, Aïn Témouchent, Biskra, Sétif, El Taref, El Oued, Naâma, Jijel, M'sila et Béchar. Dans la wilaya de Saïda, les autorités locales ont donné, en marge de la cérémonie de distribution des logements, le coup d'envoi de la réalisation d'un projet de 702 logements Aadl.

A Aïn Témouchent, les autorités ont procédé en plus de la distribution des logements, à l'inauguration de plusieurs structures, à donner le coup d'envoi de la deuxième édition du rallye féminin. Près de 60 sportives venues de différentes wilayas du pays, notamment de Sétif, Constantine, Alger, Oran, Mascara et Tlemcen ont pris part à cette édition. L'activité des autorités de la wilaya de Aïn Témouchenet a été qualifiée par tous de géniale. «Elle a mis en lumière l'autre partie qui a participé à la libération de l'Algérie et au recouvrement de l'indépendance, à savoir la femme», se sont accordé à écrire de nombreux internautes sur la Toile.

Dans la wilaya d'Alger les autorités locales ont fait aussi preuve d'une imagination débordante. Elles ont fait coïncider l'ouverture de la manifestation de l'Open national des échecs avec cette manifestation. «Près de 150 joueurs (garçons et filles) issus des différents clubs du pays, à savoir Alger Béjaïa, Blida, Boumerdès, Constantine, Djelfa, El Milia, M'sila, Tiaret, Tipasa, Tizi Ouzou, auxquels s'ajoute une sélection de la République arabe sahraouie démocratique (Rasd) composée de trois joueurs ont pris part à cette manifestation».

Le fait de faire participer des joueurs de la Rasd a été interprété par certains comme étant une concrétisation du voeu des martyrs solidaires avec des pays désirant accéder à l'indépendance. La wilaya de Khenchela, l'une des wilayas ayant organisé un programme des plus riches à cette occasion a vu le coup d'envoi des travaux de réaménagement de six cimetières de chouhada et de quatre centres de torture, datant de la guerre de libération. Le wali de Khenchela a procédé aussi à l'inauguration de plusieurs structures et à la remise de six ambulances aux établissements hospitalier.