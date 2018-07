ANNABA Un 5 Juillet sans Amar Benaouda

Par Wahida BAHRI -

Feu Amar Benaouda

La fête de l'Indépendance a été aussi riche en activités culturelles et sportives, avec en devanture, le coup d'envoi pour la saison estivale à Annaba.

Célébrée dans une joie d'enfants, de jeunes, de responsables et ceux qui ont vécu l'époque du colonialisme, l'événement avait tout de même un goût de tristesse et de regret pour Annaba qui, il y a moins d'une année, a perdu son symbole de la révolution, Feu Amar Benaouda en l'occurrence. Le chagrin était perceptible dans les regards et les mots. En effet, même la joie de la fête de l'Indépendance n'a pas fait oublier aux Annabis ses hommes. Oui ces grands hommes qui ont fait la révolution et écrit l'histoire de l'Algérie. Tout le long de la célébration de la fête de l'Indépendance et de la jeunesse à Annaba, l'âme d'Amar Benouda, pour ne pas dire l'ombre de ce moudjahid et dernier membre des 22, a plané sur la ville, comme un message pour la préservation des acquis de la Révolution et l'Indépendance. «Il était notre père spirituel et notre référence historique, nous les enfants de l'indépendance. A Annaba, Amar Benaouda était le livre ouvert sur l'histoire de la guerre d'Algérie», nous dira Sekfali Mahmoud.

Ce jeune ingénieur de son état, a estimé que Amar Benaouda est non seulement une fierté pour la wilaya de Annaba, mais il était le symbole de la lutte pour toutes les générations. Une unanimité de propos et de sentiments retenue au sein de la population annabie qui, semble bien porter cette personnalité historique dans son coeur à jamais. C'est en mémoire de cette figure historique de la résistance algérienne et tous les chouhada que la wilaya de Annaba a célébré le 5 juillet. Pour la circonstance un riche programme a été tracé, marquant cette grande journée de l'Indépendance et de la Jeunesse. Célébration, dont la part du lion a été réservée aux actions de développement.

Plusieurs projets ont été lancés et d'autres inaugurés, ayant pour objectifs la prise en charge des aspirations des populations. Le développement local, ce cheval de bataille pour la révolution, après l'indépendance a trouvé son élan dans plusieurs segments de la vie quotidienne, notamment dans les localités de Sidi Salem et Boukhadra, où, un cours de la révolution a été inauguré, et plusieurs projets de développement local ont été lancés, tout comme dans la localité de Boukhadra. La fête de l'indépendance a été aussi riche en activités culturelles et sportives, avec en devanture, le coup d'envoi pour la saison estivale à Annaba. En collaboration avec toutes les associations et la société civile, ainsi que les directions concernées et les établissements étatiques, et bien sûr les services sécuritaires.

Ce sont les parades, avec les scouts et la société civile, des compétitions sportives et culturelles, sous les chants révolutionnaires. Hommes, femmes et enfants défilent sur la plage de Rizi Amor au cri de «Vive l'Algérie indépendante», vêtus de leurs habits de fête, drapeaux du Front de Libération nationale (FLN) au vent. Ces populations sorties célébrer la fête de l'indépendance et de la jeunesse, ont, le temps d'une journée, manifesté l'amour hérité de leur patrie, mais surtout crier «gare à celui qui touche à mon pays». Ce dernier qui, au prix du sang et de la chair de un million et un demi de martyrs, a décroché une liberté bien méritée. Une indépendance qui, comme une lettre à la poste, lance aux forces occultes guettant l'Algérie, que les Algériens sont le bouclier infranchissable et que la souveraineté nationale est une ligne rouge. C'est pour dire que les Annabis tous autant que leurs concitoyens dans toute l'Algérie, sont conscients du contexte international et régional instable. Et leur prédisposition quant à une mobilisation pour sauvegarder la souveraineté nationale de leur pays, est un mot d'ordre auquel, ils répondront comme l'avaient fait leurs ancêtres, un certain 1er Novembre 1954.