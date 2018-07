BOUIRA Les propriétaires d'un haouch séquestrent les locataires

Depuis jeudi dernier, des familles vivent une situation inédite dans un haouch sis rue Abane-Ramdane au chef-lieu de la wilaya de Bouira.

Des héritiers du bien n'ont pas trouvé mieux que de séquestrer les occupants en condamnant l'accès principal pour exiger le départ des locataires. Même si ces occupants des lieux depuis des décennies, ont bénéficié de logements dans le cadre de la récente distribution, certains ont reçu leurs clés le jour-même, ces propriétaires, plus précisément leurs enfants, n'avaient pas le droit de laisser enfermer des femmes et des enfants alors que Les plaignants ont déplacé une patrouille de la police pour accéder à leurs maisons, mais rien n'a été fait par la force publique devant l'entêtement des propriétaires. Le jeudi jour férié, les victimes n'ont pas pu rencontrer le procureur de la République. Aucune autorité n'a daigné réagir pour au moins dénouer la situation provisoirement.

En fermant l'accès à l'aide d'une chaîne et d'un cadenas, les acteurs ont simplement défié les lois de la République en séquestrant des femmes et des enfants pour exiger la sortie des locataires. Même si ce propriétaire est dans son droit de récupérer son bien, les locataires aussi ont droit à un délai surtout que leurs nouveaux logements ne sont à ce jour pas raccordés au gaz.