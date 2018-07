CONFLIT SOCIAL Grève à Colpa El Adjiba

Par Abdenour MERZOUK -

Les sous-traitants transporteurs de l'unité de plâtre médical Colpa du groupe Lafarge installée dans la commune d' El Adjiba, ont mené une action de protestation pour, selon eux, exiger d'être payés. Hier aux environs de 9 h du matin, les contestataires ont bloqué l'accès à l'unité de production pour exiger une revalorisation de leurs primes et l'amélioration des conditions de travail. Parce que certains ne veulent pas accepter le fait accompli, et selon le porte-parole des manifestants, la direction a réprimé les travailleurs et rompu les contrats unilatéralement et sans aucun préavis. D'après M. Bakiri, la convention concernant le recrutement, signée conjointement par Colpa avec communes d'Ahnif et El Adjiba, n'a pas été respectée. Cet accord, faut-il noter, consiste équilibrer le nombre des travailleurs à embaucher à partir des deux communes respectives. La direction réfute ces accusations en désignant ce porte-parole comme étant derrière les faits. Selon le directeur, Mimoune, «l'usine a toujours respecté les droits des travailleurs et des partenaires. Cette personne qui crée la zizanie au sein de notre entreprise ne fait plus partie de nos partenaires depuis bien longtemps.