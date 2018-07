LA GENDARMERIE NATIONALE OUVRE SES PORTES AU PUBLIC Engouement des jeunes à Annaba

Une démarche qui s'inscrit dans le cadre d'une énième édition, devenue tradition, comme à travers toutes les wilayas du pays. L'évènement qui intervient chaque année en cette même période, à savoir celles des examens de fin d'année, vise à offrir aux candidats des classes en fin de cycle scolaire, un large panel de choix professionnels au sein des rangs de ce secteur sécuritaire. En somme, si les jeunes parmi le public collégien et lycéen sont la cible de l'évènement, c'est parce que ce corps se veut, être motivant pour un recrutement parmi ces sujets. A travers ces journées portes ouverts, organisées au Palais de la culture et des arts Mohamed Boudiaf de Annaba, comme précisé par le lieutenant Rachida Aïb, responsable de la cellule de communication au niveau du groupement de la Gendarmerie nationale de Annaba, c'est une occasion de rapprocher ce corps du public et être en contact direct avec lui pour lui donner un aperçu sur ses activités et missions qui sont la sécurisation et la quiétude des citoyens. Ces derniers sont ardus mais pas impossibles pour ces hommes en vert qui, trois jours durant, ont été attentionnés envers un public venu les voir, mais surtout les saluer. En effet, reconnaissant les efforts déployés par les éléments de la Gendarmerie nationale à Annaba, le public n'a eu qu'à lui faire sa révérence. Un geste bien mérité, eu égard à la responsabilité de la sécurisation des citoyens et du pays, qui ne sont, faut-il le noter, pas un vain mot. De ce fait, et conscient du dévouement de ces hommes engagés dont l'objectif premier est de défendre leurs patrie et concitoyens, l'Etat n'a jamais lésiné sur les moyens. Un fait qui se traduit chaque jour sur le terrain. Une politique qui vise également, à hisser le niveau des rangs de ce prestigieux corps de l'Armée nationale populaire aux standards internationaux. Ainsi, dotée de moyens humains hautement qualifiés et de matériels sophistiqués, la Gendarmerie nationale à Annaba, est l'anneau incassable d'une chaîne sécuritaire infaillible. Sa présence quotidienne sur tous les fronts, est à l'origine d'une baisse très sensible de la criminalité dans tous ses segments. Et c'est là, un indice de l'efficacité avérée du plan de sécurisation adopté par le groupement de la Gendarmerie nationale de Annaba. Signalons que, le coup d'envoi de l'ouverture de ces journées portes ouvertes, a, comme usage, été donné par le colonel Tarek Touati, commandant du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Annaba. Dans une courte allocution, l'homme a rendu hommage à la presse nationale pour sa contribution dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. En marge de la cérémonie d'ouverture assistée par Mohamed Salamani, wali de Annaba et les autorités militaires et civiles, les familles de deux victimes du crash de l'avion militaire, survenu à Boufarik en avril dernier, ont été honorées. Autre geste estimé louable, celui des quatre employés de l'entreprise publique de nettoiement, récompensés lors de la même cérémonie. Une cérémonie ponctuée par des exercices sur les techniques d'arrestation, d'intervention et exhibition d'arts martiaux ainsi que les techniques de détection d'armes et de drogue par l'utilisation des chiens renifleurs. Présentées par des éléments de la Gendarmerie nationale de Annaba, ces exercices ont drainé un grand public qui, à la fin, a pris d'assaut les stands d'exposition et ateliers consacrés aux moyens et équipements utilisés par les différents organes relevant de ce corps constitué. Il est à noter que cette édition a été marquée par l'engouement réel de la frange des jeunes des deux sexes, dont la ruée sur le stand du recrutement a été perceptible.