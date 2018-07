BÉCHAR 670 kg de kif saisis par l'armée

Une importante quantité de kif traité s'élevant à plus de 670 kg a été saisie hier, par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP) près de la zone frontalière de Béni Ounif, dans la wilaya de Béchar, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée et lors d'une patrouille opérée près de la zone frontalière de Béni Ounif à Béchar (3ème Région militaire), un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a saisi une grande quantité de kif traité s'élevant à 6 quintaux, 78 kilogrammes et 200 grammes», précise le communiqué.