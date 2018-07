BÉJAÏA Les voleurs sont de retour

Par Arezki SLIMANI -

Deux cambriolages ont été signalés ces deux derniers jours au niveau de la ville de Béjaïa. Dans la nuit de lundi à mardi, un domicile et un tenancier de bar ont fait l'objet de vol par effraction. Au niveau du quartier «la Plaine», l'établissement hôtelier «la Bravoure» a reçu la visite des cambrioleurs qui ont réussi à dévaliser une somme d'argent, dont le montant n'a pas été déterminé ainsi que des liqueurs et ont tenté d'emporter les téléviseurs grand écran sans parvenir à les arracher du mur auquel ils étaient fixés. Les voleurs se sont introduits, selon le propriétaire, par le rideau métallique du nouveau garage, en voie de transformation en restaurant. Les cambrioleurs se sont même emparés du matériel de l'entreprise en charge des travaux. A Dar Nacer, c'était un domicile familial qui a fait les frais de l'intrusion des voleurs. De l'argent liquide et des bijoux de famille ont été emportés pendant la nuit alors que les propriétaires étaient absents. Ces deux actes n'ont été signalés que le lendemain par les victimes, qui ont déposé plainte auprès de la police de l'arrondissement. La recrudescence des actes de vols interviennent généralement durant cette période de juillet et août. Les malfaiteurs profitent de l'absence des familles parties en vacances et ciblent les domiciles pour s'y introduire de nuit.