LA REVUE EL DJEICH L'A RÉAFFIRMÉ DANS SON DERNIER ÉDITORIAL "L'Armée veille au grain"

Par Brahim TAKHEROUBT -

Ces assurances rappelées par El Djeich interviennent en pleine campagne médiatique menée par des ONG et des réseaux sociaux visant directement l'Algérie et coïncidant avec le «feuilleton de l'été» suscité par la saisie d'une cargaison de cocaïne au port d'Oran.

Face aux multiples dangers qui guettent le pays, l'armée ne fermera pas l'oeil, les soldats de l'ANP veillent. C'est ce qu'a réaffirmé l'institution militaire à travers l'éditorial de la revue El Djeich dans son dernier numéro. «Nous ne nourrissons aucune crainte pour (Algérie, ni pour son avenir, et ce, quelle que soit l'ampleur des défis et des enjeux, car l'Algérie saura les relever.», a écrit El Djeich reprenant les propos du chef d'état-major de l'ANP, Ahmed Gaïd Salah, lors de la cérémonie de sortie de nouvelles promotions à l'Académie militaire de Cherchell, le 30 juin et le 1er juillet derniers. Dans un environnement régional très incertain au plan sécuritaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale a déclaré que «la défense de l'Indépendance nationale et la sécurisation des frontières du pays en toutes circonstances s'inscrivent comme une exigence», a encore souligné l'éditorial d'El Djeich. Les propos du chef d'état-major sont à même de rassurer les Algériens et de dissuader toute tentative de déstabilisation sécuritaire surtout quand il a affirmé que la démarche de son institution n'est pas conjoncturelle mais elle émane d'une stratégie studieusement planifiée: «Nous avons veillé ces dernières années, à accorder une importance capitale à la sécurisation de l'ensemble de nos frontières nationales, conformément à une stratégie complète et une approche globale, tracées par le Haut Commandement». La sécurisation des frontières, la préservation de la stabilité du pays sont une mission qui est dévolue par la Constitution à l'institution militaire. A plusieurs reprises, elle a été rappelée par le chef d'état-major insistant sur le fait que l'ANP demeure fortement convaincue de la sensibilité et de la vitalité de ses missions constitutionnelles. La revue El Djeich ne manque pas de rendre hommage à sa manière aux éléments de l'ANP «conscients de la lourde responsabilité de préserver le riche capital révolutionnaire et national», dont les repères se sont enracinés dans la conscience collective du peuple algérien et de conclure que «l'Algérie demeure une et indivisible».

Ces assurances rappelées par El Djeich interviennent à un moment de haute symbolique, à savoir les festivités commémoratives du 56e anniversaire de l'Indépendance et de la Jeunesse. Elles interviennent également en pleine campagne médiatique menée par des ONG et des réseaux sociaux visant directement l'Algérie à travers le traitement réservé aux flux migratoires. Pour l'Algérie, les migrants ne constituent pas en soi une réelle préoccupation. Ce qui inquiète en vérité les autorités algériennes c'est la trame de ce nouveau phénomène au caractère géostratégique. «De ce fait, les éléments de l'ANP ont été instruits de veiller à la sécurité du territoire et de prévenir toute menace sécuritaire», note le même numéro de la revue El Djeich. Ces assurances coïncident également avec le «feuilleton de l'été» à multiples rebondissements suscités par la saisie récente d'une cargaison de cocaïne au port d'Oran, qui ne cesse de connaître des rebondissements. Adressant ses voeux aux officiers, sous-officiers, hommes de rang et personnels civils du MDN, à l'occasion de la célébration de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse, Gaïd Salah a évoqué subtilement cette affaire quand il parle de la protection de nos frontières terrestres, de l'espace aérien et «de nos abords maritimes, ayant abouti à des opérations de qualité qui viennent s'ajouter à la série des résultats positifs que nos unités ne cessent d'enregistrer sur le terrain, grâce à la haute disponibilité dont font preuve les personnels en poste».