EDWY PLENEL, ANCIEN DIRECTEUR DE LA RÉDACTION DU MONDE ET CRÉATEUR DE MÉDIAPART, À L'EXPRESSION "L'Algérie a bercé ma jeunesse"

Par Ali GHANEM -

Edwy Plenel, ancien directeur de la rédaction du Monde, créateur de Médiapart, auteur de plus d'une trentaine de livres entres autres «Pour les musulmans», «Le droit de savoir» et en dernier lieu «La valeur de l'information» suivi de «Combat pour une presse libre», est un journaliste d'investigation, mais aussi un penseur dont l'ambition est d'apporter des réponses nouvelles à la crise d'indépendance et de qualité de l'information. En dix ans, Médiapart, exclusivement diffusé sur le Net et qui ne vit que de ses abonnements, a connu un succès fulgurant. C'est désormais un média de référence de la presse quotidienne dont les révélations, fruit d'enquêtes approfondies, suscitent la crainte dans le monde politique et économique et dont la réussite inspire autant d'admiration que de curiosité et d'envie. Il s'est fait connaître en révélant des affaires d'Etat retentissantes: l'affaire Kadhafi-Sarkozy concernant le financement de la campagne présidentielle 2007, l'affaire Cahuzac qui a entraîné la démission du ministre des Finances à la suite de la révélation des comptes qu'il détenait à l'étranger. Le journal est devenu un modèle pour tous les jeunes attirés par la profession de journaliste.