IL INSPECTE SON SECTEUR À ANNABA Le bon point de Abdelwahid Temmar

Par Wahida BAHRI -

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville

Hormis quelques réserves émises contre les entreprises ne respectant pas les délais de réalisation, le ministre s'est dit très satisfait de son secteur à Annaba.

Sans cacher son émerveillement pour le charme de la wilaya de Annaba, Abdelwahid Temmar a affiché une très grande satisfaction, quant au rythme des chantiers de réalisation des différents programmes de logements, notamment à la nouvelle ville de Draâ Errich, reconnaissant dans ce sens, la synergie entre son département et les acteurs locaux en charge du secteur de l'habitat à Annaba. «Je suis optimiste quant à cette dynamique très perceptible du secteur de l'habitat à Annaba», a dit le commis de l'Etat, lors de sa visite de travail et d'inspection hier, à Annaba. «Je pense que la réussite de cette dynamique est le résultat de l'harmonie entre les responsables locaux en charge du secteur», a-t-il dit.

Une synergie qui s'inscrit dans la vision du ministère de l'Habitat. «Je suis satisfait de constater que l'équipe que j'ai à Annaba a compris la stratégie du ministère, c'est pourquoi je suis fier de savoir qu'il n'y a pas de programme non lancé», a indiqué Temmar, précisant que cela encourage à accorder plus de programmes et de projets à cette wilaya. «Quand je constate le bilan, la wilaya a un énorme programme et les habitants de Annaba, comme ceux des autres wilayas du pays connaîtront, d'ici la fin de l'année, l'attribution d'un important programme de logements», a déclaré le commis de l'Etat, qui a promis d'être présent à la cérémonie de remise des clés de 7 000 logements sociaux à la nouvelle ville de Draâ Errich au profit des bénéficiaires de la seule commune de Annaba. «Moi personnellement je serai présent, le quota de 7 000 unités, mérite une deuxième visite, surtout qu'il s'agit d'un important programme, à la nouvelle ville de Draâ Errich, notamment.»

Dans la lancée, et au vu de cette dynamique, le ministre a annoncé 1 000 unités supplémentaires pour le segment Aadl qui est de l'ordre de 8 000 unités à Annaba. De même pour le LPA, un quota de 500 nouvelles unités viennent renforcer les 1 000, qui ont été déjà retenues pour la wilaya. Pour ce segment, Temmar a insisté sur le lancement des réalisations, du moment que le foncier, les fonds et les entreprises sont disponibles. Dans la poursuite de l'élan de son intervention, Abdelwahid Temmar n'a pas omis de faire savoir que les victimes du terrorisme et les personnes aux besoins spécifiques bénéficieront, eux aussi, du logement au même titre que les autres catégories sociales.

Adoptant la vision moderne et surtout écologique des pôles urbains et de la nouvelle ville Draâ Errich, notamment Temmar a insisté sur, d'une part, l'achèvement des équipements d'accompagnement, des établissements scolaires, de santé et sécuritaires entre autres, et d'autre part sur l'aspect urbanistique, esthétique, le boisement, l'usage des énergies renouvelables et la gestion des cités, entre autres recommandations, dont l'objectif est de faire de la nouvelle ville de Draâ Errich une vraie smart ville. «Je ne veux pas que l'on fasse des villes dortoirs, je veux que l'on aille plus loin avec Draâ Errich», a insisté le ministre.

S'agissant de la politique d'attribution de logements, il a affirmé: «Nous continuerons l'opération d'attribution des logements, tous segments confondus, jusqu'aux derniers programmes en cours conformément aux directives du chef de l'Etat», a soutenu Temmar. Le représentant du gouvernement a affirmé que la disponibilité des entreprises de réalisation nationales, régionales et étrangères, celle des finances, des moyens matériels et techniques, et la volonté de l'Etat, sera constamment présent pour matérialiser ces projets et tant d'autres. Rappelant d'un côté, l'apport de l'Etat à la réalisation de logements sociaux qui se poursuivra comme cela a été fait durant les précédentes années, et d'un autre côté, l'importance qu'accorde le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la prise en charge de la problématique du logement, rappelant à ce propos, l'effort financier croissant du secteur, à travers notamment l'octroi dernièrement d'une enveloppe de 33 milliards de DA rien que pour l'aménagement des nouvelles cités à travers le territoire national. Appelant dans ce sens, à la mobilisation de la direction chargée de l'urbanisation à Annaba, lui donnant le feu vert pour faire de Annaba et de ses cités, une ville à l'aspect urbanistique moderne.

Evoquant les chantiers de 4 000 logements sociaux à l'arrêt, le ministre a instruit les responsables du secteur de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le redémarrage des travaux, allant jusqu'à leur donner les pleins pouvoirs de résilier les marchés des entreprises ayant des problèmes de quelque nature que ce soit. Pour le commis de l'Etat, le secteur de l'habitat, avec tous ses programmes, représente un vrai défi pour les entreprises et les responsables locaux, appelés à s'impliquer totalement pour faire du programme du président de la République portant sur la réalisation de 100 000 logements, tous segments confondus, une réalité au bénéfice des demandeurs de logements à travers le pays. En somme, le satisfecit du ministre concernant la cadence des chantiers de réalisation des divers programmes de logements à Annaba, a été un facteur encourageant, pour que le commis de l'Etat, avec assurance, promette l'inclusion d'autres programmes de construction de logements, pourvu que ceux en cours de réalisation soient achevés avant 2019. Par ailleurs, et en marge de sa visite à Annaba, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a présidé la cérémonie d'attribution de 2 006 logements, tous segments confondus, au profit de diverses catégories sociales, dont les fonctionnaires du ministère de la Défense nationale parmi lesquels des bénéficiaires des wilayas limitrophes.

Il s'agit de 636 logements Aadl, 698 logements promotionnels publics (LPP), 500 logements sociaux participatifs (LSP) et 172 logements publics locatifs (LPL).