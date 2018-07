AGRESSION DE L'ENFANT SUBSAHARIEN Les auteurs arrêtés

Par Madjid BERKANE -

L'arrestation a eu lieu suite à la plainte déposée par les services de la wilaya contre X.

Les auteurs de l'agression contre un enfant subsaharien dans la wilaya de Annaba révélée par une vidéo circulant ces derniers jours sur les réseaux sociaux ont été arrêtés dans l'après-midi du jeudi dernier, a-t-on appris de sources sûres. Les services de la sécurité ont agi, précisent nos sources, dans le cadre de l'enquête déclenchée suite à une plainte contre X déposée par les services de la wilaya de Annaba. «Les personnes appréhendées sont l'agresseur et l'instigateur de cette agression», ont précisé en outre nos sources, ajoutant que la personne qui a filmé cette scène a été identifiée et demeure activement recherchée. Pour rappel, le ministre de l'Intérieur que les journalistes ont interrogé dans la matinée d avant-hier en marge de sa visite dans la wilaya d'El Tarf, a indiqué qu'il ne faut pas se précipiter dans les jugements. «La vidéo en question fait l'objet de confirmation et de vérification de la part des services de sécurité. On laisse ces derniers faire leur travail et on se prononcera après», a souligné le ministre affirmant que les sanctions qui s'imposent seront appliquées sans pitié contre l'auteur. Le ministre de l'Intérieur a profité par ailleurs de la question pour répondre à ceux qui essayent de dénigrer la politique de l'Algérie à l'égard des migrants. «L'Algérie n'a pas de leçon à recevoir là-dessus. Son hospitalité et générosité à l'endroit des migrants ne datent pas d'hier. Les migrants eux-même confirment ça et ne cessent d'en remercier l'Algérie», a-t-il ajouté. S'arrêtant par ailleurs sur les conditions de transfert des migrants subsahariens, Nouredine Bedoui a rappelé que ces opérations de transfert ont été toujours faites dans la transparence la plus totale. «Les médias ont couvert ces opérations et les représentants des pays dont sont originaires ces migrants assistent à l'opérations», a ajouté Bedoui sur un ton ferme.