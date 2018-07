PRÉPARATIONS À BASE DE FRUITS Un géant autrichien investit à Akbou

Par Notre envoyé spécial Abdelkrim AMARNI -

Le groupe autrichien Agrana et l'algérien Elafruits, liés par un partenariat 49-51%.

Le maillon faible existant entre l'agriculture et l'industrie est en partie comblé par le nouveau partenariat signé jeudi entre le groupe autrichien Agrana, leader mondial dans le secteur de l'agroalimentaire, et l'entreprise algérienne Elafruits. Ce deal, conclu jeudi entre Boussad Batouche, P-dg de Elafruits et Johannes Kleppers P-DG de Agrana, est dédié à la production de préparations à base de fruits destinées à l'industrie alimentaire.

La cérémonie a eu lieu dans l'usine de «Elafruits» située à Taharacht, zone industrielle d'Akbou dans la wilaya de Béjaïa, en présence de la presse spécialisée et de nombreux partenaires collatéraux. Créée en 2008, Elafruits est une entreprise algérienne spécialisée dans la préparation et l'élaboration de fruits destinés à l'industrie agroalimentaire. Ses préparations de «qualité», la proximité et l'accompagnement quotidien de ses partenaires, font d'elle le «pionnier et leader algérien» dans la préparation des fruits. Cette entreprise est certifiée «Fssc 22.000», une authentification mondiale reconnue qui complète les référentiels ISO existant en la matière. Elle est aujourd'hui le fournisseur privilégié des industriels algériens spécialisés dans la fabrication des yaourts, boissons, biscuits et glaces, et emploie plus de 80 personnes.

Le premier objectif de ce partenariat est de satisfaire le marché national mais aussi d'exporter, a déclaré Batouche.

Leader sur le marché algérien, Elafruits fondée en 2008 suite à un joint-venture algéro-portugais (SPA Frulac), devenue à 100% algérienne en 2014, a ainsi ouvert, encore une fois, son capital «win-win» à un investisseur étranger.

Le P-dg du groupe autrichien Agrana a indiqué que «la priorité dans notre mission est d'assurer une meilleure organisation, marketing et innovation, mais aussi de conquérir le marché africain». Et d'ajouter que «le marché algérien est d'une grande potentialité en termes de consommation des préparations de fruits pour les yaourts. Il est d'ailleurs le plus fort dans la région nord-africaine». Il a aussi assuré que le groupe Agrana compte «élargir ses productions à d'autres secteurs, comme les arômes». Ce partenariat avec le groupe Elafruits est le troisième rachat réalisé par le groupe autrichien.

Les deux autres ont été effectués en Argentine et en Inde. L'unité de production sise à Akbou produit actuellement environ 5000 tonnes/an et avec ce partenariat, les deux parties projettent d'augmenter la capacité des deux lignes de production de cette usine à 15.000t/an. Elafruits, qui emploie plus de 80 personnes, a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de sept millions d'euros. Agrana est implanté dans 21 pays avec 29 sites de production sur les cinq continents. Elafruits, prévoit de doubler sa production avec le partenaire autrichien à l'horizon 2023, en développant le marché algérien et en livrant des produits de qualité aux pays voisins grâce au transfert du savoir-faire et de l'expertise de Agrana.

Grâce à ce partenariat, les ressources humaines de Elafruits seront préservées et renforcées par de nouvelles compétences qui complèteront l'effectif actuel de 100 collaborateurs.