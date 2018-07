BOUIRA Trois foyers de fièvre aphteuse déclarés

Par Abdenour MERZOUK -

La fièvre aphteuse est une maladie virale animale qui affecte les bovins, les caprins et les ovins.

Dans une correspondance datée du11 juillet, le DSA de Bouira recommande, notamment la mise sous quarantaine du cheptel suspecté d'être infecté par la maladie, la délimitation des zones à risque, ainsi que le renforcement des campagnes de vaccination. La décision vient en réaction à la propagation de la fièvre aphteuse et où plus de 17 cas sont recensés au niveau de la wilaya. la décision s'inscrit aussi en prolongement de la décision du ministère qui, par la bouche du ministre de l'Agriculture, Abdelkader Bouazghi, a indiqué mercredi dernier que des mesures préventives et draconiennes, ont été mises en place par les services concernés, notamment vétérinaires qui, selon ses dires, suivent de très près les cas enregistrés, avec des mesures de prévention, entre autres l'interdiction de circulation pour les animaux malades, notamment aux frontières, et le contrôle de la qualité des aliments du bétail par des vétérinaires mobilisés en nombre important pour éviter l'extension de ce virus vers d'autres régions. Pour rappel et selon la définition scientifique de la maladie, la fièvre aphteuse est une maladie virale animale qui affecte les bovins, les caprins, les ovins, etc. Chez les bovins, la fièvre aphteuse se manifeste par une fièvre élevée qui baisse rapidement après deux ou trois jours, des aphtes à l'intérieur de la bouche qui provoquent une production excessive de salive filandreuse ou écumeuse avec hyper sialorrhée et des cloques sur les pieds qui peuvent s'ouvrir et faire boiter la bête atteinte.

En application de ces décisions de la tutelle, le wali de Bouira a décrété des mesures exceptionnelles pour circonscrire et isoler les foyers, trois jusqu'à présent: Aïn Bessem, Aghbalou et M'Chedallah, selon une source. En effet, l'arrêté du wali, en vigueur depuis jeudi, interdit le déplacement des animaux, sauf à destination d'un abattoir. l'exigence d'un certificat pour les besoins de ces déplacements est obligatoire. La mesure du wali porte aussi sur la fermeture des marchés à bestiaux de la wilaya temporairement et un contrôle rigoureux des transactions avec les autres marchés du pays, précisément ceux de Béjaïa, Sétif et Tizi Ouzou. Toutes ces mesures visent à éviter la propagation de l'épidémie. La campagne de vaccination contre cette maladie à Bouira, a été lancée au début du mois en cours par les services de l'inspection vétérinaire relevant de la direction des services agricoles de la wilaya. Les responsables prennent les devants pour éviter les situations des années 2014 et 2015 qui avaient affecté toute la partie est du pays et qui ont causé des pertes immenses aux éleveurs nationaux.