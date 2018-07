LANCEMENT PROCHAIN DU PROJET La commune d'Ibn Badis sera protégée contre les inondations

Un projet de protection de la commune d'Ibn Badis, daïra de Aïn Abid (Constantine) contre les inondations sera «prochainement» lancé, a-t-on appris hier du directeur des ressources en eau (DRE), Nadjib Bekhouche. Ce projet a nécessité la mise en place d'un montant financier de 175 millions DA puisé du budget de la wilaya, a précisé à l'APS le même responsable, soulignant que l'ensemble des études techniques relatives à la réalisation de cette opération, d'un délai de six mois a été finalisé. L'opération porte sur la réalisation de conduites à base de béton armé d'une hauteur de 1,5 mètre, des réseaux de raccordement, des avaloirs et des canalisations d'assainissement, des réseaux de collecte qui seront raccordés aux conduites principales, en plus de la création des avaloirs d'évacuation des eaux pluviales, a expliqué Bekhouche. Ce projet, important pour les zones est et ouest de cette commune contre les inondations, à l'instar de la cité Djaâfarou, Salah Saâda et Zouikeri et celui des 400 Logements, est destiné à prévenir les inondations sur les principaux axes routiers de la ville et à diriger les eaux de pluie vers les canaux existants pour protéger les habitants de ces zones, a conclu Nadjib Bekhouche.