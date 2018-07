SALON DE L'ÉTUDIANT Plus de 30 exposants au rendez-vous

Plus de 30 exposants prennent part depuis hier au Palais de la culture Moufdi Zakaria, au 7ème Salon du lycéen et de l'étudiant algériens qui se déroule pour la seconde fois parallèlement au Salon de la formation professionnelle. Le salon est marqué par la participation de plusieurs pays étrangers dont la Tunisie, la Russie, la Roumanie, la Suisse, le Royaume-Uni, les Etats -Unis, le Canada, les Pays-Bas et Chypre.

Cet événement, qui précède l'annonce des résultats du baccalauréat, «se veut un espace permettant la rencontre d'un large éventail d'acteurs de la formation et un public d'apprenants toutes spécialités et niveaux confondus, qu'ils soient à la recherche de formations supérieures ou professionnelles, ou simplement pour des besoins de conseils et d'orientations quant au processus de formation à suivre», a indiqué le directeur du salon, Djamel Nedjari.

Les deux salons, tenus en simultané, «proposent une multitude de formules adaptées à des besoins pointus et constitueront, ainsi, une occasion de découvertes pour les intéressés et un espace pour un large choix de séjours linguistiques dans des pays tels que le Royaume-Uni, le Canada ou les Etats-Unis», a souligné le même responsable qui s'est félicité de l'engouement affiché par les lycéens et les étudiants, dès l'ouverture de la manifestation qui se poursuivra aujourd'hui.

En plus des stands des différents exposants, d'autres activités sont au programme, dont des conférences, ateliers au profit des lycéens, des étudiants et des parents d'élèves, portant sur la réussite professionnelle et l'orientation scolaire. L'Association nationale des parents d'élèves (Anpe), partenaire de l'événement, prévoit une conférence portant sur l'orientation en marge de ce rendez-vous. La 8ème édition de ce salon aura lieu au mois de novembre prochain et se déroulera sous forme de caravane qui sillonnera plusieurs wilayas du pays, a relevé l'organisateur.