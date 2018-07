CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DE LA SDE À BÉJAÏA Consommer et payer moins

Par Arezki SLIMANI -

le climatiseur ne doit pas fonctionner en permanence

La concrétisation des différents programmes a permis de mettre fin aux opérations de délestage rendues obligatoires par la vétusté du réseau

La Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz organise depuis hier sous l'égide du président-directeur général du groupe Sonelgaz et en collaboration avec la radio algérienne, une caravane de sensibilisation sur l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Cette manifestation qui s'étale du 1er au 20 juillet 2018 au niveau de 16 wilayas du pays, a été une occasion de nous enquérir sur la situation d'alimentation en courant électrique au niveau de la wilaya de Béjaïa où le coup d'envoi a eu lieu hier, au niveau du siège de la direction de distribution de l'électricité et du gaz de Béjaïa. Cette manifestation qui se déroule en parallèle au niveau des wilayas de Biskra, Ouargla, Ghardaïa, Djelfa, Tiaret, Oran, Mostaganem, Relizane, Chlef, Boumerdès, Béjaïa, Bordj Bou-Arréridj, Mila, Skikda sera clôturée dans la wilaya de Blida. Il s'agit pour les responsables de l'institution «d'inculquer aux clients les bons gestes à adopter pour maîtriser leur consommation en énergie électrique», comme nous l'explique si bien la chargée de communication Mme. Laidi: «Le consommateur sera sensibilisé sur l'importance de consommer intelligemment, une manière de réduire sa propre facture, mais également de ne pas trop peser sur le réseau en ces temps de chaleur», précise-t-elle. Cette caravane placée sous le slogan «Consommez mieux, payez moins» est encadrée par des professionnels qui répondront aux doléances et aux préoccupations de la clientèle de la SDE. Elle se décline comme une initiative qui a pour valeur d'initier le consommateur à une «culture de consommation de l'énergie électrique» à travers des conseils et des recommandations utiles dans le quotidien du citoyen, qui, avec la nouvelle tarification risque d'être surpris par la facture bimensuelle.

L'électricité, étant une ressource précieuse, il est nécessaire d'observer certains gestes au quotidien, qui contribuent à une utilisation efficace et rationnelle de cette énergie. Quelques gestes simples peuvent réduire considérablement la facture d'électricité.

En matière de climatisation, il est conseillé de ventiler votre logement la nuit, de fermer vos portes et vos fenêtres durant le fonctionnement de votre climatiseur, de réduire la température de 3°C par rapport à celle de l'extérieur ce qui suffit à rafraîchir votre intérieur: En cas de fortes chaleurs, la température intérieure ne doit pas être inférieure à 25-26°C afin d'éviter l'écart sensible avec celle de l'extérieur. Un écart trop grand de température entre l'intérieur et l'extérieur est susceptible d'avoir un impact défavorable sur la santé. De plus, une température intérieure plus faible entraînerait une consommation électrique beaucoup plus importante. En d'autres termes, le climatiseur ne doit pas fonctionner en permanence. En période d'utilisation régulière de votre climatiseur, vous devez nettoyer au moins tous les 15 jours le filtre à air.

Les filtres peuvent être lavés avec une solution détergente puis correctement séchés avant d'être replacés. Un filtre propre fait diminuer la consommation d'énergie de 5% à 15%.

La consommation en veille d'un appareil électrique peut s'apparenter à une fuite d'eau. Prises indépendamment, ces consommations semblent très faibles (environ 5 à 15 watts). Cependant, ces appareils sont très nombreux dans la maison et consomment 24 h/24 et 365 jours/an. A ce titre, la SDE conseille de débrancher les gaspilleurs d'énergie: quand ils ne sont pas utilisés et d'utilisez les multiprises à interrupteurs et de faire attention à la contrefaçon. Il en est ainsi pour d'autres conseils liés à la réfrigération, et l'éclairage, qui demeurent des sources de consommation non négligeables. Lors de cette manifestation les responsables de la SDE de Béjaïa rassurent quant aux opérations de délestage qui relèvent désormais du passé, maintenant que les différents programmes de renforcement du réseau ont été concrétisés.

Le délestage ne peut désormais être que la conséquence des intempéries. Affirme-t-on.