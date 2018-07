APRÈS AVOIR PROLIFÉRÉ L'ANNÉE DERNIÈRE Le moustique tigre revient

Par Zakaria ZEMRI -

Une piqûre de moustique tigre provoque des démangeaisons plus intenses et durables que celles induites par une piqûre d'un moustique commun.

Le moustique tigre rode encore en Algérie. Cet insecte, dont la piqûre est douloureuse et allergisante, a été aperçu dernièrement dans les wilayas d'Alger et de Tizi Ouzou. «Je me suis fait piquer pas plus tard que la semaine dernière», a déclaré Manel, 23 ans. «Je l'ai vu trop tard, j'ai subi les conséquences de cette piqûre pendant près de cinq jours», a-t-elle ajouté. Quand on voit un moustique tigre, on le reconnaît. Connu sous le nom de Aedes Albopictus, il est de taille plus contenue que le moustique commun, 2mm de longueur et 0,5mm d'épaisseur, et est caractérisé par des rayures noires et blanches sur son corps et ses pattes. Pour rappel, il avait défrayé la chronique l'année dernière de par l'étendue de sa propagation. Les wilayas d'Oran, Alger, Tizi Ouzou et Jijel étaient infestées. Un vent de panique avait soufflé et plusieurs personnes s'étaient rendues aux urgences des différents hopitaux. Plus de peur que de mal.

Originaire de l'Asie du Sud-Est, cet insecte a conquis presque l'ensemble de la planète. Et c'est souvent l'oeuvre de l'humain, puisqu'il se déplace rarement de plus de 200 à 300 mètres de son lieu de naissance. Il serait parvenu en Algérie à partir de l'Europe, très probablement d'Espagne ou de France, à bord d'un bateau. Il voyage souvent passivement à l'intérieur des conteneurs ou autres moyens de transport. C'est ainsi qu'il a conquis le monde. Aedes Albopictus peut transmettre certaines maladies tropicales, à condition d'avoir piqué préalablement une personne atteinte. Le risque est donc insignifiant en Algérie concernant la transmission de maladies. Ses piqûres induisent toutefois des démangeaisons plus intenses que celles induites par une piqûre d'un moustique commun. En plus d'être plus intenses, elles sont également plus durables. La personne piquée peut aussi souffrir d'une réaction allergique ou d'inflammations. «J'en ai encore des cicatrices», se plaint Manel.

Le moustique tigre est un moustique diurne, c'est-à-dire qu'il n'est actif que pendant le jour. Il montre un pic d'agressivité durant l'aube et le crépuscule. C'est dans ces moments qu'il faut s'en protéger. Pour ce faire, il faut éliminer toute source d'eau stagnante, et s'habiller de vêtements longs et clairs, car ce moustique est attiré par le noir. La vigilance est de mise et les pouvoirs publics devraient travailler de pair avec les citoyens afin d'éviter une nouvelle infestation.