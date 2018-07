PREMIERS INCENDIES À BOUIRA 18 HA ET 50 RUCHES CALCINéS

Par Abdenour MERZOUK -

Les unités de protection et les brigades des forêts ont intervenu pour circonscrire les flammes qui menaceraient une zone habitable

Dans la région d'El Hachimia, un incendie est venu à bout d' au moins six hectares de végétation et une soixantaine d'oliviers.

Comme il fallait s'y attendre, la wilaya a vécu jeudi dernier plusieurs foyers d'incendie dans les localités de Lakhdaria, Aïn Bessem et El Hachimia. Le premier sinistre a été signalé aux alentours de 18 h dans la localité de Boukram, daïra de Lakhdaria où la chute d'un pylone électrique a engendré le début des flammes. Très vite, les unités de protection et les brigades des forêts ont intervenu pour circonscrire les flammes qui menaceraient une zone habitable. Le massif boisé et difficile d'accès, la forte hausse de la température ont été les deux facteurs qui ont rendu l'intervention difficile. Un premier bilan faisait état de la perte d'une centaine d'arbres fruitiers calcinés, quatre hectares de broussailles partis en fumée et une cinquantaine de ruches à abeilles détruites.

Plus à l'est et dans la région d'El Hachimia, un autre incendie est venu à bout d'au moins six hectares de végétation et une soixantaine d'oliviers ont été calcinés par les flammes. Là aussi et grâce à l'intervention des hommes du feu, le pire a été évité. Plusieurs autres départs ont été signalés. Aghbalou, c'est une décharge sauvage qui a été le point de début d'un incendie qui a détruit huit hectares de foin. La commune de Chorfa, daïra de M'Chedallah a aussi connu un sinistre au lieu-dit Iherkan, à la limite avec la commune d'Aghbalou, à proximité du village Tiksiridène où quelques hectares de brousse et quelques arbres fruitiers ont été calcinés. Ce plan d'action, lancé au mois de juin dernier, comprend la mise en place de 10 postes de vigiles composés de 34 éléments et 24 brigades mobiles dont 10 équipées de citernes d'eau.

En tout, ce sont plus de 3400 éléments qui seront mobilisés nuit et jour, dans le but de parer à tout sinistre. En outre, il a été procédé au recensement de 57 points d'eau en forêt pour faciliter l'approvisionnement en eau, dès qu'un feu est déclaré. Ce dispositif qui vient renforcer les gros moyens mis en place par la Protection civile a été renforcé par l'acquisition d'une colonne mobile dotée de neuf nouveaux véhicules légers spéciaux qui s'ajoutent aux 27 déjà opérationnels. Malgré la rapidité des interventions et l'envergure des moyens, le bilan pour jeudi dernier fait état de la destruction de plus de 18 hectares de végétation, arbres fruitiers et autres broussailles, ravagés par les flammes lors de plusieurs foyers d'incendies partis des communes de Lakhdaria, Bouderbala, Aïn Bessem et El-Hachimia. Les responsables lancent un appel aux citoyens pour être plus vigilants et observer les mesures édictées pour ne pas être à l'origine d'autres incendies.