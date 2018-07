ATH KHIR (TIZI OUZOU) LA JSK et le FCE au Salon de la poterie

Par Aomar MOHELLEBI -

Le coup de starter du Salon national de la poterie d'Ath Khir (Aït Khelili-Tizi Ouzou) a été donné hier matin, par Mohamed Bouderbali, wali de Tizi Ouzou en présence de Ali Haddad, président du Forum des chefs d'entreprise (FCE) ainsi que d'un certain nombre d'investisseurs locaux ayant pignon sur rue, dont l'ancien président de la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK) et homme d'affaires, Lakhdar Madjène, ainsi que des centaines de citoyens et de visiteurs venus des quatre coins de la wilaya de Tizi Ouzou, et de plusieurs wilayas d'Algérie. Ceci, en plus bien sûr des 70 exposants en provenance de plus de 15 wilayas du pays, afin d'enrichir ce salon.

Un salon qui vient couronner encore une fois des efforts considérables consentis par les organisateurs. En effet, devant la menace qui pèse sur pas mal de festivals et autres activités du genre, à cause des mesures d'austérité, les organisateurs du Salon national de la poterie d'Ath Khir, sous l'égide de l'association culturelle «Iselqam ntalaght» ont tenu à relever le défi pour que la troisième édition ait bel et bien lieu durant la période prévue à cet effet, c'est-à-dire du 14 au 17 juillet. Et comme voulu par les organisateurs, cette 3e édition ou du moins la première journée d'hier a été un véritable succès, puisque la cérémonie d'ouverture a revêtu des allures de fête avec une organisation impeccable et en présence de dizaines d'invités d'honneur, conférant ainsi une dimension plus importante à cet événement culturel.

Les organisateurs ont choisi de placer cette 3e édition du Salon national de la poterie d'Ath Khir sous le slogan: «Plus qu'un patrimoine, une véritable ressource économique à valoriser». En plus des stands d'exposition-vente de différents genres de poteries proposés par les 70 artisans, le public aura droit à de nombreuses conférences, dont la plus importante est sans doute celle qui sera donnée par l'universitaire et chercheur dans le domaine du patrimoine artisanal kabyle, Mohamed Dahmani.

Les organisateurs, dont fait partie aussi le comité du village Ath Khir, proposent par ailleurs au programme de cette édition des activités artistiques annexes comme des galas de chants, de la poésie, et des représentations théâtrales.

En marge de l'inauguration de salon de la poterie hier, le wali, Mohamed Bouderbali, a insisté sur l'importance d'organiser ce genre d'activités pour pérenniser cet art et ce savoir-faire qui sont partie prenante de notre patrimoine et culture ancestrale qui se transmettent de génération en génération.

Le wali a également réaffirmé la disponibilité de l'Etat à fournir toute l'aide et l'assistance nécessaire aux artisans qui oeuvrent à la préservation de ce savoir-faire inhérent au métier de la poterie. «Notre présence ici, aujourd'hui, pour l'inauguration de ce Salon national de la poterie est la preuve de l'intérêt que nous portons à ce genre d'activités du terroir. Je peux le dire, sans risque de me tromper, que la wilaya de Tizi Ouzou est un bastion de l'art et de la culture ancestrale», a précisé le premier magistrat de la wilaya après la cérémonie d'ouverture. Pour sa part, Ali Haddad, le président du Forum des chefs d'entreprise (FCE) a mis l'accent sur la nécessité d'accompagner ces artisans pour que leur production authentique ne soit pas étouffée par les produits importés de l'étranger. Cette nouvelle édition du Salon national de la poterie d'Ath Khir se veut, en outre, un hommage à deux artisans de la wilaya de Tizi Ouzou qui ne sont plus de ce monde, à savoir Dahbia Defane et Ahmed Challal.

La grande nouveauté cette année, c'est incontestablement le lancement, hier, du chantier de la réalisation de la Maison de l'artisanat d'Ath Khir. Cette localité aura enfin sa Maison de l'artisanat, au grand bonheur des 350 familles du village qui exercent toutes les activités de la poterie traditionnelle. Pour la concrétisation de ce projet, la localité a déjà bénéficié d'une première tranche égale à 300 millions de centimes, grâce à l'apport de l'Assemblée populaire communale (APC) et de l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou (APW). Ce budget bénéficiera d'une rallonge dans les prochains mois afin de permettre à la Maison de l'artisanat d'Ath Khir de voir le jour le plus vite possible.