CONCOURS DU «DÉFI DE LA LECTURE ARABE» Les lauréats distingués par Benghebrit

Par Massiva ZEHRAOUI -

la ministre de l'Education nationale

Suivant son orientation visant la promotion de la lecture et de l'écriture, la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, a remis hier, des distinctions aux candidats ayant été classés parmi les 10 premiers du concours le «défi de la lecture arabe». Le Premier Prix est revenu à Nada Fayçal, originaire de la wilaya de Sétif, qui représentera dans quelques mois l'Algérie à Dubai, pour le titre du «champion de la lecture arabe», aux côtés de différents pays arabes. La cérémonie a eu lieu au siège de la wilaya d'Alger. A cette occasion, Nouria Benghebrit a indiqué que c'est non sans «enthousiasme» que le projet de «défi de la langue arabe» a été accueilli par son département. Et pour cause précise-t-elle, «celui-ci s'inscrit en droite ligne avec notre programme sectoriel, dont le but est de promouvoir la lecture chez les apprenants». Selon elle, ce même projet conforte la stratégie adoptée par le MEN; «la maîtrise des langages fondamentaux dont la langue amazighe et la langue arabe, sont l'un des objectifs majeurs de la refonte pédagogique». Par ailleurs, la première responsable du secteur explique qu'une complète maîtrise de ces langues, ne peut se faire que sur la base de la promotion de la lecture. Elle a ainsi insisté, celle-ci doit impérativement «être accompagnée d'une ouverture sur les langues étrangères». Nouria Benghebrit a fait savoir à ce titre, que le ministère dont elle a la responsabilité a initié diverses mesures «aux fins d'améliorer le rendement des élèves». Enumérant ainsi, l'élaboration de guides méthodologiques en didactique des langues, l'enrichissement des bibliothèques scolaires et le renouvellement de leur fonds documentaire. Pour ce dernier point, elle a tenu à remercier les responsables du «défi de la lecture arabe» pour avoir fait don aux bibliothèques scolaires de lots de livres. Nouria Benghebrit a encore signalé l'initiative du ministère de la Culture qui «a doté les bibliothèques d'ouvrages d'auteurs algériens». Dans le même sillage, elle citera également la manifestation «Aqlam Biladi» sous le slogan «le plaisir de lire, la volonté d'écrire, dont la phase nationale a été lancée le 5 juillet dernier. Nouria Benghebrit a indiqué au sujet de cet évènement qu'il vise principalement à encourager la lecture des oeuvres issues du patrimoine national, de faire découvrir des talents d'écriture chez les élèves, mais plus important encore, développer des capacités d'écritures créatives chez les élèves. Nouria Benghebrit a par ailleurs précisé qu'en sus de l'organisation de plusieurs compétitions et activités à l'échelle nationale dont le but phare est de «mettre en avant la production littéraire des élèves scolarisés», le «défi de la lecture arabe» constitue une nouvelle pierre qui vient «s'ajouter à l'édifice». La première responsable du secteur de l'éducation a saisi cette opportunité afin de rappeler l'importance de la lecture. Elle a ainsi insisté sur la nécessité d'encourager l'enfant algérien à lire davantage; elle déclarera à ce propos qu'il faut «lire des livres étrangers, mais avant tout, lire des productions d'auteurs algériens. Cette dernière estime que nous disposons d'un patrimoine des plus riches et qu'il faut essayer coûte que coûte d'en tirer profit. Par ailleurs, la cérémonie s'est déroulée avec la présence des différents partenaires sociaux, à l'instar des représentants des associations de parents d'élèves. Des syndicalistes tels que Messaoud Boudiba, président du Conseil national autonome du secteur ternaire de l'Education (Cnapeste), et des représentants du Snapest et de l'Unpef ont eux aussi pris part à cet évènement. Les prix ont été remis pour les 10 premiers élèves du classement «défi de la lecture arabe», tous paliers confondus, par Nouria Benghebrit qui était accompagnée de l'ambassadeur des Emirats arabes unis ainsi que de la secrétaire générale du projet en question, venue du même pays.