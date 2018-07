BEDOUI, BENGHEBRIT, HADJAR, TEMMAR ET MEBARKI Les ministres-clés de la rentrée

Par Nadia BENAKLI -

Avant leur départ en congé, ils doivent régler tous les problèmes liés aux secteurs dont ils ont la charge. La rentrée sociale ne doit souffrir d'aucun aléa.

Ils préparent les dossiers de la rentrée en plein été. En tête de ces départements, appelés à ne rien laisser au hasard, pour assurer au pays une transition tranquille entre l'été et la prochaine campagne électorale pour la présidentielle, figure manifestement celui de l'intérieur. Nouredine Bedoui surveille le climat social. Les 48 walis, l'ensemble des chefs de daïras et présidents de la République sont en effet instruits d'intervenir au moindre «départ de feu», pour le circonscrire. De même que pour les services d'ordre, censés intervenir au moindre petit problème. L'enjeu pour le département de Bedoui est de garantir une rentrée sociale sereine. Il aura besoin de la précieuse aide des ministres de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nouria Benghebrit et Tahar Hadjar qui s'y mettent d'ailleurs dès maintenant. Avant leur départ en congé, ils veulent régler à tout prix les problèmes récurrents liés au manque d'enseignants et de places pédagogiques. Le département de Benghebrit s'emploie pleinement à renforcer son effectif pour que les cours démarrent dans les délais requis. Avec le départ massif des enseignants en retraite anticipée, l'éducation enregistre un manque flagrant en matière de personnel éducatif. Pour pallier ce problème, la tutelle a pris toutes les dispositions nécessaires, entre autres, le recrutement et l'encadrement des futurs enseignants durant cette période d'été. Elle a ouvert, il y a quelques jours, une plate-forme électronique pour le recrutement des enseignants des deux paliers moyen et secondaire. «La plate-forme électronique de recrutement pour les deux paliers moyen et secondaire sera ouverte au niveau de la wilaya du 11 au 16 juillet en cours», a annoncé lundi dernier la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit sur sa page Facebook et Twitter. La ministre n'a pas exclu l'exploitation des listes de réserve de 2017 en précisant que les concernés participeront à une formation qui sera lancée à parti du 25 du mois en cours. En ce qui concerne l'enseignement du primaire, le ministère a organisé le 12 juin dernier un concours de recrutement de 3 378 enseignants. Ces derniers seront appelés à poursuivre une formation durant cet été pour être prêts dès la rentrée prochaine. Idem pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Tahar Hadjar veille à assurer une rentrée universitaire dans de très bonnes conditions. Sachant que la disponibilité des places pédagogiques se pose avec acuité à chaque rentrée universitaire, le premier responsable du secteur presse la main aux entreprises pour accélérer la réception des nouvelles infrastructures. Tahar Hadjar a effectué, hier, une visite d'inspection à Khemis Milana où il s'est arrêté sur le projet de réalisation de 6000 places pédagogiques au pôle universitaire. Les deux ministres sont sérieusement sous pression car ils n'ont pas une grande marge devant eux. Avec les nouveaux inscrits, Benghebrit et Hadjar doivent trouver les moyens pour garantir une rentrée sans tracas. Vont-ils réussir ce test? La restauration, l'hébergement, le transport, la disponibilité des livres sont autant d'éléments qui définissent l'échec ou la réussite d'une rentrée scolaire et universitaire.

Le ministre de la Formation professionnelle est également confronté à la même obligation, mais avec moins de charges par rapport à l'éducation et l'enseignement supérieur. A l'instar des ministres tenus par la préparation de la rentrée classique, d'autres ne sont pas en reste. L'intérieur, l'habitat sont également très emballés par la rentrée sociale. Intervenant à quelques mois de la présidentielle de 2019, les deux ministres sont sérieusement contraints d'éviter les mouvements de contestation à travers la distribution des logements qui est la principale source de la colère sociale.

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville mène une véritable course contre la montre. Abdelwahid Temmar effectue pratiquement chaque semaine des visites d'inspections des chantiers en cours à travers les différentes régions du pays en vue de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux et s'assurer du respect des délais.

Dans le cadre des opérations de distribution des logements prévus avant la fin du quinquennat, le gouvernement doit tirer leçon des expériences précédentes en anticipant sur les foyers de contestation. Ce dernier doit baliser le terrain et préparer l'environnement favorable pour la campagne électorale qui sera lancée dans moins de six mois. Un événement pour lequel tout le gouvernement sera mobilisé.