LE P-DG DE SONELGAZ À PROPOS DES TARIFS D'ÉLECTRICITÉ "Les prix seront adaptés au niveau de vie des citoyens"

Par Abdelkrim AMARNI -

Mohamed Arkab a indiqué que la facturation mensuelle sera instaurée dans trois ans.

Ce changement dans la périodicité de la facturation de la consommation électrique, qui est actuellement trimestrielle, fera partie du nouveau système de gestion des clients, a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse tenue à l'issue d'une rencontre avec les entreprises nationales spécialisées dans la réalisation des réseaux électriques. A ce propos, il a avancé que cette nouvelle périodicité sera appliquée progressivement en commençant par la facturation bimensuelle, a-t-il précisé. Interrogé sur une éventuelle révision des prix de l'électricité, le premier responsable de Sonelgaz a affirmé qu'avant toute augmentation, il sera procédé, d'abord, à la réalisation d'une étude d'impact des coûts «pour pouvoir adapter les prix au niveau de vie des citoyens». Concernant les dommages subis par les appareils électriques et électroniques des ménages suite aux coupures d'électricité, le même responsable a fait savoir que son groupe avait dédommagé de nombreux citoyens: «Nous avons des procédures pour le remboursement des clients pénalisés par les pannes.» Il a, cependant, fait valoir, que les coupures d'électricité se produisaient de moins en moins grâce au développement du plan de transport et de distribution de l'électricité de Sonelgaz. Même lors des interruptions électriques, Sonelgaz dispose d'un système d'intervention rapide qui permet de réduire le temps des coupures, selon lui. D'autre part, l'investissement dans le secteur du transport de l'électricité, ainsi que le renforcement des liens professionnels entre les dirigeants de la Sonelgaz et les premiers responsables de ses entreprises filiales sont les deux points sur lesquels ont planché les participants à la rencontre d'hier, au niveau de l'Institut de formation de l'électricité et du gaz de Benaknoun (Ifeg). Elle a porté notamment sur les opportunités d'investissement pour les entreprises nationales dans le secteur en essor continu de la réalisation des réseaux haute tension (HT) et très haute tension (THT).Ces investissements seraient consentis au profit du gestionnaire du réseau de transport d'électricité (Grte), société filiale du Groupe Sonelgaz.



Approvisionnement en électricité

L'Algérie et le Maroc au secours de la Tunisie

Le P-DG de Sonelgaz, Mohamed Arkab, a indiqué hier, à Alger qu'un accord avait été signé entre son groupe, l'Office marocain de l'électricité et de l'eau potable (ONE) et la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (Steg) pour approvisionner la Tunisie en électricité. Cet accord a été conclu vendredi dernier en Tunisie et porte sur la fourniture de 200 à 300 Megawatts (MW) par l'Algérie et le Maroc pour permettre à la Tunisie de faire face à sa demande en cette énergie, a-t-il souligné lors d'une conférence de presse tenue à l'issue d'une rencontre avec les entreprises nationales spécialisées dans la réalisation des réseaux électriques. Questionné sur les activités de Sonelgaz en Libye, Arkab a précisé qu'il s'agissait surtout de la maintenance des équipements électriques de ce pays. Il a aussi avancé que l'Algérie a un projet de partenariat avec ce même pays pour la production de l'électricité en Libye.