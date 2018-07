CAMPAGNE DE PRÉVENTION ROUTIÈRE 23 morts et 800 blessés à Tizi Ouzou

Le danger de plus en plus évident et croissant que présente la circulation sur les routes

Les autorités concernées tirent, pour la énième fois, la sonnette d'alarme concernant l'ampleur désastreuse que prend désormais le danger sur les routes. Tizi Ouzou ne fait pas exception à la règle nationale en matière du nombre d'accidents de la route et des morts et blessés qu'ils engendrent. C'est pourquoi, et après avoir fait un autre constat désastreux concernant la situation qui prévaut sur nos routes, les autorités et les parties concernées de la wilaya de Tizi Ouzou ont décidé d'organiser à partir d'aujourd'hui, une campagne de prévention routière. Les activités relatives à cette campagne, placée sous le slogan «prudence et vigilance pour profiter de vos vacances», débuteront à 9 heures, au niveau du rond-point en face du siège de la sûreté de wilaya à 9 h 30. Cette opération est organisée directement sous l'égide du wali Mohamed Bouderbali, et verra l'implication de plusieurs parties concernées, dont la sûreté de wilaya, la Gendarmerie nationale, la Protection civile, la direction des transports, etc. En plus des séances de sensibilisation en direction des automobilistes, qui auront lieu sur place, le public aura droit à des visites sur le terrain notamment aux barrages fixes des services de sécurité, dont ceux de Tadmaït et de Fréha mais aussi dans les villes côtières: Tigzirt et Azeffoun où l'affluence des automobilistes devient plus grosse en été. Les autorités de wilaya ont décidé d'organiser cette campagne après que les services de la Protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou ont rendu public le bilan effarant du 1er trimestre de l'année 2018 concernant les dégâts et le nombre de victimes causées par les accidents de la route.

Ainsi, le bilan en question, valable du 1er janvier au 12 juillet 2018, fait état de pas moins de 23 morts sur les routes de Tizi Ouzou. Un chiffre qui doit interpeller toutes les consciences sur le danger de plus en plus évident et croissant que présente la circulation sur les routes. Le même bilan, qui a été communiqué hier par le responsable de la cellule de communication de la Protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou, fait ressortir le fait qu'il y a eu 800 blessés. Quant au nombre global d'accidents de la circulation ayant eu lieu durant les six premiers mois de l'année en cours sur le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou, il s'élève à 821. Malgré plusieurs actions de sensibilisation organisées régulièrement dans la wilaya, les accidents continuent de tuer et de faire des blessés pour une multitude de raisons.

On peut citer, entre autres, l'excès de vitesse et le doublement dans des endroits inappropriés, comme les virages. L'autre cause est incontestablement l'état lamentable où se trouve une bonne partie des routes qui traversent la wilaya. Le cas de l'autoroute appelée communément la rocade Sud est des plus édifiants.

Les automobilistes sont contraints, des deux côtés de l'autoroute, de s'aligner sur la troisième voie, puisque les deux autres sont hors d'usage depuis des années, ce qui engendre des désagréments et des dangers réels sur la route. Une situation qui aboutit de temps à autre à des accidents. L'état des routes qui relie Draâ Ben Khedda à Boghni, Draâ El Mizan à Bouira au niveau du tronçon connu sous le nom de la «Casse» est catastrophique. Idem pour le trajet Tizi Ouzou-Ouaguenoun sur le tronçon de Timizart Loghbar et malheureusement la liste est trop longue. Les routes ne sont pas entretenues et une bonne partie des automobilistes n'est pas vigilante, ce qui aboutit à ces massacres à répétition sur les routes. Que de familles ont été endeuillées subitement après une manoeuvre dangereuse ou une toute autre raison banale, pouvant bien sûr être évitée.

Il ne faut pas oublier non plus que l'absence de plaques de signalisation dans pas mal d'endroits (comme les stop et les sens interdits...) et des lignes continues qui ne sont pas repeintes, constituent également des causes conduisant à la survenance d'accidents de la circulation, parfois mortels. Les conducteurs ont, bien entendu, une grande part de responsabilité et quelle que soit la longue liste d'autres raisons, ceci ne dédouane aucunement les chauffeurs. On constate sur nos routes que des chauffards ne respectent guère la distance réglementaire entre un véhicule et un autre, ils ne font pas usage, ou le font rarement des clignotants et la liste est longue de ces infractions qui se normalisent avec le temps, faisant de nos routes de véritables portes vers l'enfer.