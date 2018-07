TIZI OUZOU La fièvre aphteuse de retour

Par Kamel BOUDJADI -

Les services sanitaires de la wilaya de Tizi Ouzou ont fait état hier de 16 cas suspectés de fièvre aphteuse.

Les 16 têtes passées à l'abattoir ont été signalées dans trois foyers distincts. Ce fut d'abord à Frikat, dans la daïra de Draâ El Mizan puis à Tizi Gheniff dans la même région et enfin à Mekla à l'autre versant est, de la wilaya. A Frikat, le nombre de têtes suspectées était hier de 13 à deux endroits différents. C'est dans cette commune que la majeure partie des cas a été recensée. Les services vétérinaires de la subdivision locale ont donc vite réagi, en isolant les foyers infectés. Des opérations de nettoyage et de désinfection ont été rapidement effectuées sur place. Les mêmes mesures ont été prises lors des diverses phases, comme le transport des bêtes atteintes de la maladie et le transfert à l'abattoir ayant servi à l'abattage. La même rapidité a caractérisé les interventions menées au niveau des communes de Tizi Gheniff et de Mekla où d'autres têtes ont été abattues pour éviter la contagion. Les opérations de désinfection ont également été effectuées à travers les élevages des deux communes. Parallèlement, les services concernés ont lancé des opérations d'information et de prévention afin d'éviter que la maladie ne se développe dans d'autres foyers. Il est à noter que la fièvre aphteuse, maladie contagieuse, signe ainsi son retour après deux années d'absence. La wilaya de Tizi Ouzou a connu une période très difficile, lorsque des dizaines de cas ont été signalés avant que la maladie ne se propage à travers plusieurs communes. Pour rappel, la fièvre aphteuse a contaminé le cheptel de la wilaya, cette année, par des têtes achetées de la wilaya de Sétif et transportées à Tizi Ouzou dans des conditions plus ou moins non préventives. La propagation de la maladie a été très rapide. Il aura fallu beaucoup de temps et d'efforts pour maîtriser la maladie. Des centaines de têtes ont été abattues et des pertes inconsidérables ont touché les éleveurs. Durant les deux années qui ont suivi, la fièvre aphteuse n'a pas été signalée dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il y a une semaine, c'est une autre maladie qui a été signalée. La brucellose a touché le cheptel bovin dans la daïra de Ouaguenoun. L'intervention des services sanitaires de la wilaya a rapidement circonscrit les foyers touchés. Quelques jours plus tard, la fièvre aphteuse a réapparau, touchant toujours le cheptel bovin. Pour rappel, la wilaya de Tizi Ouzou est le leader national dans la production de lait. Elle abrite d'ailleurs le plus grand village d'Algérie producteur de lait, qui est Imaloussen. La localité, dont les habitants vivent essentiellement de cette activité, est située dans la commune de Timizart, daïra de Ouaguenoun. Ces réalisations exemplaires ont été réussies dans un contexte marqué par de grandes difficultés vécues par les éleveurs. Plusieurs éleveurs rencontrent en effet des difficultés pour accéder aux aliments nécessaires à leur cheptel, d'où le recours excessif à l'abattage de milliers de têtes.