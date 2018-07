ORAN 30 milliards pour réaménager Sidi El Bachir

Par Wahib AïT OUAKLI -

Sidi El Bachir est à quelques encablures du complexe olympique d'Oran

Les services en charge du suivi sont jusque-là agréables dans leurs démarches vis-à-vis des promoteurs soumis à la réglementation.

C'est à partir des fonds de wilaya que sera réaménagée une bonne partie du quartier géant habitable de Sidi El Bachir, localité située à l'entrée est de la ville d'Oran faisant face au nouveau stade olympique de celle-ci, Jeux méditerranéens obligent. Une telle information vient d'être confirmée par la personne du wali d'Oran annonçant la consécration d'un montant égal à 30 milliards de centimes. «Le projet, qui a été avalisé lors de la dernière réunion consacrée à la présentation de l'étude, sera lancé ces jours-ci», a-t-on annoncé. Si l'Etat vient de prendre toutes les dispositions rentrant dans le cadre des préparatifs des JM21, les propriétaires des constructions leur appartenant individuellement à titre privé sont concernés par l'accélération des travaux et le parachèvement des chantiers qu'ils ont lancés. Il s'agit notamment des habitations donnant vue sur le complexe olympique. Des instructions ont été même données sommant ces propriétaires d'assurer la meilleure image de leurs habitations dont la majeure partie est construite aux alentours de la RN11 constituant l'accès principal menant au stade. La mission de suivi de la cadence desdites instructions est confiée à la direction de l'habitat. Celle-ci a, pour sa part mis en place trois brigades comprenant, outre ses représentants, des agents des forces de l'ordre, des représentants municipaux et ceux de la daïra. D'ores et déjà, l'on a recensé près de 400 habitations individuelles et 37 autres projets lancés dans le cadre du logement promotionnel dont les propriétaires ont été interpellés les invitant à prendre en compte le fait que le chef-lieu de la wilaya est désormais la capitale de toute la Méditerranée tandis que sa façade principale n'est autre que Sidi El Bachir. Les services en charge du suivi sont jusque-là agréables dans leurs démarches administratives entreprises à l'égard des promoteurs ayant affiché leur soumission vis-à-vis de la réglementation. Mais, ils ne le sont pas du tout à l'égard de ces promoteurs récalcitrants et autres personnes passives et négligentes laissant les travaux à la traîne alors que l'Etat algérien a, depuis la clôture des JM tenus à Tarragone (Espagne), doublé la cadence des préparatifs. Jusqu'à la journée d'hier, ces services ont été plutôt sensibilisateurs incitant les concernés à embellir les façades de leurs habitations, notamment celles situées aux abords de la RN 11, celles implantées le long du 4e évitement situé dans le CW 75 ainsi que les habitations du boulevard le Millenium. Faute d'abdication, des mesures draconiennes sont à prendre à commencer par la privation des concernés des papiers administratifs, notamment le retrait, à opérer par les services municipaux, des permis de construire accordés aux promoteurs paresseux. D'ores et déjà, près de 10 promoteurs sont dans la ligne de mire. Ils viennent d'être destinataires de mises en demeure les sommant de mettre fin aux travaux qu'ils ont lancés tout en embellissant les façades de leurs immeubles. Et ce n'est pas tout. La commune de Bir El Djir jouera le rôle axial dans toutes les démarches à entreprendre en guise des préparatifs effrénés pour les JM 21. Cette municipalité est destinataire d'un courrier de wilaya lui confiant l'entière responsabilité quant à la lutte contre la prolifération des bidonvilles. Ses responsables sont également sommés de mettre en branle ses engins dans le cadre de la démolition de ces taudis dénaturant aussi bien le cadre de vie que n'honorant en rien la ville se préparant à domicilier les Jeux méditerranéens. D'autant plus que le bidonville géant de Sidi El Bachir est à quelques encablures du complexe olympique d'Oran.