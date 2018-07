XAVIER DRIENCOURT, AMBASSADEUR DE FRANCE EN ALGÉRIE "Célébrons la belle amitié de demain"

Par Brahim TAKHEROUBT -

«Nous sommes de la même maison; sur cette Méditerranée, nous sommes du même bateau. Alors soyons-en dignes et donnons-lui du souffle pour qu'il continue d'avancer», a appuyé le représentant de la diplomatie française en Algérie.

S'exprimant à la traditionnelle réception marquant les festivités du 14 Juillet, fête nationale française, organisée au niveau de sa résidence à Alger, l'ambassadeur de la République française en Algérie, Xavier Driencourt, a prononcé un discours enthousiaste, empreint d'optimisme et se projetant vers l'avenir pour «la belle amitié de demain». Xavier Driencourt a d'abord relevé que l'année 2017 avait été marquée par la visite en décembre du président de la République, Emmanuel Macron, qui y a délivré un message fort. «Nous pouvons, je crois, nous réjouir que la génération à laquelle il appartient s'affirme pour donner un nouveau souffle aux relations entre nos deux pays.

Le président de la République avait confié 'ne pas être otage du passé''», a-t-il affirmé soulignant que la génération du Président Macron et celles qui suivent, en France, «sont légitimes pour s'estimer libérées. C'est même, peut-être, leur devoir historique». Car pour l'ambassadeur français, s'il n'est jamais question «d'oublier notre passé commun, à la fois passionnel et tumultueux, l'heure est peut-être venue de faire de notre histoire partagée une force». Dans ce chapitre du passé, il a fait une série de rappels historiques prouvant encore une fois les liens entre Français et Algériens. «En 2018, comment ne pas penser immédiatement à 1918, année de la paix retrouvée en Europe, et à ces 14 régiments de tirailleurs et de zouaves algériens qui vinrent combattre en Europe. Ils laissèrent sur les champs de bataille près de 30.000 hommes, morts pour la France. Cela, nous ne pouvons et ne devons l'oublier», a-t-il noté. 2018, c'est également le cent cinquantième anniversaire de la fondation, en 1868, de la mission des Pères blancs par Monseigneur Lavigerie, alors archevêque d'Alger. «Je crois que cela fut un des beaux moments de l'histoire française en Algérie, car il portait une idée de dialogue entre les cultures: des prêtres catholiques, qui parlaient arabe, portaient la gandoura et le burnous, venant tenir des dispensaires et des écoles». Dans cette page d'histoire, la part du football s'avère importante. A la veille de la Coupe du monde (il s'exprimait le

14 Juillet), Driencourt évoque la finale de 1998, et les deux buts de Zidane, idole commune à l'Algérie et à la France. Et, puisque l'histoire se répète, «nous aurons demain notre finale, 20 ans plus tard, et nous aurons demain notre idole commune, ce jeune Kylian M'Bappé qui, au-delà de rassembler par son talent, rassemble par ses origines française, camerounaise et algérienne!». Abordant le volet économique, l'ambassadeur français s'est refusé de faire des bilans ou des évaluations «mais je veux rappeler ici combien nous avons vécu une année riche pour les relations algéro-françaises». Il a cité entre autres, le projet d'installation d'une usine Peugeot près d'Oran. Il a également parlé de projets culturels et sportifs, «comme l'idée d'y recréer une épreuve du Paris-Dakar» (rallye auto-moto), sans oublier l'ouverture d'une école française à Annaba, et de nouvelles classes dans celle d'Oran. «En ouvrant des Espaces France en liaison avec les universités algériennes dans d'autres villes, pas à pas, nous voulons contribuer à ce que nos cultures et nos langues dialoguent toujours davantage, pour qu'Algériens et Français, en particulier les jeunes générations, apprennent ou réapprennent à parler ensemble», a-t-il soutenu. «Mais elle est trop souvent, aujourd'hui, le symbole des désaccords et des drames. Alors nous pouvons nous rappeler que nous appartenons tous, Algériens comme Français, chacun avec nos influences, avec nos cultures, à une même civilisation méditerranéenne. Et cela nous dépasse. La relation entre la France et l'Algérie, elle est à nulle autre pareille, car elle dépasse les questions d'intérêts particuliers, elle dépasse même les tensions historiques. C'est une relation indéfectible, exceptionnelle. Nous sommes de la même maison; sur cette Méditerranée, nous sommes du même bateau. Alors soyons-en dignes, et donnons-lui du souffle pour qu'il continue d'avancer», a conclu le représentant de la diplomatie française en Algérie.