ABUS ET FRAUDE DANS L'UTILISATION DE LA CARTE CHIFA La Cnas d'Alger perd 10 milliards de centimes

Par Nadia BENAKLI -

1500 cartes Chifa ont été bloquées

S'exprimant lors d'une conférence de presse qu'il a animée, hier, le DG de l'agence Cnas d'Alger, Mahfoud Idris, a avancé que 1500 cartes Chifa ont été bloquées durant le premier semestre de l'année en cours.

Les pratiques frauduleuses et les abus coûtent cher à l'agence Cnas d'Alger. Son directeur général, Mahfoud Idris, a avancé que ses services ont recensé 10 milliards de centimes en termes d'abus dans l'utilisation de la carte Chifa par les assurés. L'agence d'Alger a enregistré également une perte de 1,7 milliard de centimes à cause de l'utilisation illégale de la carte Chifa pour l'achat du médicament Lyrica par les consommateurs de psychotropes. S'exprimant lors d'une conférence de presse qu'il a animée hier en marge des portes ouvertes sur la campagne de sensibilisation auprès des assurés et des pharmacies, Mahfoud Idriss a avancé que 1500 cartes Chifa ont été bloquées durant le premier semestre de l'année en cours pour abus ce qui a engendré des pertes estimées à 10 milliards de centimes à l'agence. Le patron de celle-ci assure que les agents de la Cnas mènent des contrôles rigoureux et des enquêtes pour mettre fin à ce genre de pratiques. Il a avancé que plus de 50.000 convocations ont été adressées aux assurés qui font l'objet d'abus dans l'utilisation de la carte Chifa. «Nous avons réussi à récupérer 53% des 10 milliards de centimes, soit l'équivalent de 5 millions de dinars», a-t-il affirmé en expliquant qu'un échéancier a été arrêté pour permettre aux concernés de rembourser ces frais. Pour ce qui est des pratiques frauduleuses, le porte-parole de l'agence a avancé que des poursuites judiciaires ont été engagées contre les personnes impliquées. Sachant que les malades chroniques ne sont pas soumis à un contrôle ni à un seuil de dépense précis, certains trouvent le moyen de tirer profit de cette carte en se procurant des médicaments chers qui pèsent sur le budget de la Cnas. Afin de stopper ces comportements, l'agence Cnas d'Alger lance une large campagne de sensibilisation et d'information du 11 au 31 juillet 2018, auprès des assurés sociaux et des officines pharmaceutiques conventionnées. Lancée sous le thème «la sécurité sociale est un droit acquis, préservons-le», cette campagne vise à sensibiliser les assurés sociaux sur l'usage personnel de la carte Chifa dans les différentes opérations avec les prestataires de soins conventionnés avec la Cnas. «Nous avons reçu des orientations de la direction générale de la Cnas sur instruction du ministère pour combattre une fraude caractérisée au détriment de la Cnas et les bénéficiaires du système du tiers-payant», a fait savoir le premier responsable de cette agence. Avec près d'un million et demi d'assurés sociaux, la Cnas d'Alger vise à rationnaliser ses dépenses, et ce, à travers la multiplication des contrôles et l'utilisation raisonnable de la carte Chifa. Elle compte même créer une synergie avec ses partenaires conventionnés des pharmacies afin de contrôler mieux ses dépenses. Des rencontres avec les représentants du Snapo ont été organisées pour la vulgarisation de cette disposition et informer surtout les pharmaciens sur la rétention des cartes Chifa à leur niveau quel que soit le motif et, les informer sur la nécessité d'abandonner cette pratique contraire aux règles conventionnées et incompatibles avec l'esprit professionnel. Il convient de noter que la Cnas Agence d'Alger a produit jusqu'à fin juin 2018, 897 322 cartes Chifa. pour Mahfoud Idris, il est nécessaire d'inculquer aux assurés que la carte Chifa revêt un caractère personnel et son utilisation par des tiers entraîne leur entière responsabilité. «Les assurés devront utiliser rationnellement et judicieusement leur carte Chifa tout en s'interdisant de la confier à une tierce personne ou la laisser au niveau des officines pharmaceutiques», a-t-il insisté. Par ailleurs, ce responsable a évoqué le phénomène des cartes qui sont en instance au niveau des centres de paiement. Il a tenu à préciser que 470 346 cartes Chifa n'ont pas été remises à leurs titulaires dont 29 715 cartes appartenant aux étudiants.



Appel à la responsabilité et l'intégrité des assurés

«La sécurité sociale est un droit acquis, préservons-le.» C'est ainsi que se termine le communiqué de presse émis par la Caisse nationale des assurances sociales. Dans ce communiqué, le directeur de l'agence des fonctionnaires, Rahal Mehdi, a appelé les usagers de la carte Chifa à la retenue, tout en leur rappelant que cette carte est strictement personnelle. Cet appel à la responsabilité de chacun va dans le sens de la pérennisation de l'accès aux soins de chacun, qui est «un droit fondamental consacré et garanti par la loi», lit-on dans le communiqué. Ce dernier insiste sur le caractère personnel de la carte Chifa, qui «ne doit en aucun cas être à la disposition d'une tierce personne, y compris les prestataires conventionnés avec la Cnas».

Toute utilisation par un tiers induit la responsabilité de l'assuré social, est-il mentionné. Ces rappels vont dans le sens de la facilitation de l'amélioration et de la modernisation des prestations fournies par la Cnas, particulièrement concernant la dispense de l'avance des frais de soins. À chacun de protéger les acquis collectifs.