BENGHEBRIT BOUCLE 4 ANNÉES À LA TÊTE DE L'ÉDUCATION NATIONALE Les chemins escarpés de la réforme

Par Saïd BOUCETTA -

La ministre de l'Education nationale

La «révolution» de l'Education nationale est certainement dans la décision d'algérianiser le contenu littéraire des livres scolaires.

A la veille de l'annonce des résultats de l'examen du baccalauréat le plus réussi, depuis son arrivée à la tête de l'Education nationale, Nouria Benghebrit ne voit pas dans ce succès l'aboutissement de sa mission. Le baccalauréat est certes un rendez-vous important, mais l'essentiel dans la démarche de l'institution éducative est certainement bien plus profonde. D'ailleurs, si les forces de la régression l'attaquent sur les aspects organisationnels, c'est qu'ils ne parviennent pas à trouver la faille sur le plan pédagogique, mais n'en sentent pas moins le danger. Et pour cause, la démarche de Nouria Benghebrit repose sur la rationalité. Elle est inattaquable sur bien des aspects et creuse, surtout, la tombe d'une vision rétrograde qui relègue le savoir au second plan et promeut une religiosité empruntée à l'intégrisme oriental.

La nébuleuse islamiste algérienne, avec ses partis, ses associations et ses personnalités influentes a compris que depuis 2014, la réforme n'est pas un vain mot. Quelques chiffres confirment, si besoin, le sérieux qui caractérise désormais l'approche gouvernementale dans l'entreprise réformatrice de l'école algérienne. Dans la formation, on retiendra la multiplication des instituts nationaux de formation appartenant au secteur de l'Education nationale. Alors qu'ils étaient au nombre de neuf en 2000, on en comptait 17 en 2017. En une année, entre 2017 et 2018, pas moins de 11 nouveaux établissements ont été récupérés. Ils sont au nombre de 28. Le fait de se réapproprier cet important outil de formation de pédagogues au sens plein du terme est en soi une notable avancée dans la professionnalisation du secteur et donc sa dépolitisation. Ce qui n'est certainement pas du goût des détracteurs de la ministre qui voient dans toute démarche rationnelle une «attaque frontale» contre leurs «convictions».

L'autre chiffre révélateur de la profondeur du travail fourni par le ministère de l'Education nationale, tient dans la production foisonnante de textes réglementaires. L'opinion nationale pourrait ne pas y prêter attention, mais dans un secteur comme celui de l'Education nationale, l'encadrement réglementaire est primordial pour contrer d'éventuels dérives. Il serait fastidieux d'entrer dans les détails, mais on retiendra que depuis 2000, 277 textes réglementaires ont été élaborés et publiés au Journal officiel et au bulletin de l'Officiel de l'Education nationale. Dans le lot, les quatre dernières années ont vu la publication de 140 textes. Le travail d'encadrement de la réforme s'est également appuyé sur une littérature technique tout à fait remarquable, de l'avis des spécialistes. Un pan essentiel et qui a été ignoré par le passé. Ainsi, sur les deux dernières années, le département de Nouria Benghebrit a produit un document de «cadrage politique, stratégique et technique portant sur le curriculum et les objectifs du référentiel national d'enseignement/ apprentissage des disciplines». L'intitulé peut paraître par trop spécialisé, mais l'objectif consiste en l'établissement d'une sorte de feuille de route qui n'était pas disponible auparavant. Le même but est poursuivi par les guides méthodologiques qui «visent les approches pédagogiques, des discipline relevant des langages fondamentaux (langue arabe, mathématiques, langues étrangères), ainsi que des modalités d'évaluation, médiation, innovation...», résume un «document-concentré» des réalisations du ministère de l'Education.

Cela, sans oublier le très intéressant travail qui a consisté à élaborer une anthologie des oeuvres littéraires algériennes pour une incorporation dans les manuels scolaires. La «révolution» de l'Education nationale est certainement dans cette décision d'algérianiser le contenu des livres scolaires.

On pourrait se féliciter de toutes ses «victoires» qui font peur aux intégristes, au point de monter des opérations d'intox, visant à détruire ce qui a été réalisé depuis 2014. Il reste que sur le terrain, on ne voit pas encore l'enthousiasme qu'on souhaiterait de la part des acteurs de l'Education nationale. C'est la prochaine phase de la réforme de l'école qui consiste à susciter l'adhésion de tous. La ministre sait la difficulté de la tâche et entend jouer la carte du débat et de la persuasion pour amener l'ensemble de la famille éducative à soutenir la politique de modernisation de l'école. L'enjeu n'est rien d'autre que celui de former le citoyen de demain.



L'Etat pense même améliorer son soutien à cette politique

La gratuité de l'enseignement maintenue

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a souligné, hier à Mostaganem, que l'Etat poursuivra son soutien à la politique de gratuité de l'enseignement. «Il n'y a actuellement aucune réflexion sur un changement dans cette politique de soutien à la gratuité de l'enseignement, même s'il y avait une réflexion en termes d'amélioration de ce soutien», a assuré le ministre lors d'un point de presse tenu en marge de l'ouverture du 70ème Congrès international sur les mathématiques. «La gratuité de l'enseignement ne signifie pas seulement la possibilité de s'inscrire aux universités et aux différentes écoles sans verser des droits financiers. Elle signifie également garantie et disponibilité de toutes les conditions liées à l'enseignement comme les oeuvres universitaires, l'octroi de bourses aux étudiants, le transport, la restauration, l'hébergement et la couverture sanitaire», a poursuivi M.Hadjar. Il a rappelé que «ces oeuvres universitaires dont bénéficient les étudiants dans le cadre de la politique sociale de l'Etat diffèrent d'une spécialité à une autre. Elles coûtent annuellement plus de 700.000 DA par étudiant».