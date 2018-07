CLASSÉES ZONES À HAUT RISQUE D'INCENDIE 40 wilayas sous "les feux" de la rampe

La Protection civile a recensé environ 144 feux de forêts.

Branle-bas de combat pour un été sans incendies. Les services de la Protection civile et la direction des forêts sont aux aguets. Ils ont raison de l'être.

Pas moins de 40 wilayas on été classées zones à haut risque d'incendie, selon les mêmes services. Pour parer à toute éventuelle catastrophe, 407 sites de surveillance et 473 équipes mobiles de première intervention sont mis en place. De plus, 27 camions-citernes (grande capacité), 2661 points d'eau, 732 ateliers et 3000 agents de surveillance des sites montagnards ont été mobilisés. Outre les moyens humains et logistiques, les agents seront dotés de 4600 combinaisons anti-feu. Ainsi que cinq colonnes mobiles d'intervention couvrant cinq régions du nord du pays seront déployées. Ce renforcement est marqué par un risque majeur d'incendie. Un risque provoqué par des perturbations et des changements climatiques très caractérisés. On peut constater, que cet hiver a été très pluvieux. Des quantités importantes de précipitations ont été enregistrées par le Centre de climatologie national CCN. Des volumes qui ont parfois triplé par rapport à la normale. Le printemps, quant à lui, a été très florissant. On a pu remarquer la présence en excès de broussaille. Une matière très combustible, un terrain plus que favorable pour les incendies. En revanche, l'arrivée de l'été est soulignée par une vague de chaleur intense. Des températures qui refusent de descendre même durant la nuit. Un record mondial est même noté dans la ville d'Adrar avec une température qui a atteint les 65 degrés. Du jamais-vu! Cette canicule persistante présente un danger très sérieux d'incendie supplémentaire. L'été n'est pas encore arrivé à sa fin que des bilans lourds sont déjà enregistrés. D'ailleurs, durant le premier semestre de 2018, la Protection civile a recensé environ 144 feux de forêts. Plus de 364 hectares ont été détruits depuis le 1er juin à travers tout le pays, selon un bilan établi par la direction générale des forêts DGF. Au niveau de Skikda, cinq hectares de récoltes agricoles et 600 arbres fruitiers ont été décimés vendredi soir. L'opération d'extinction a duré près de 8 heures afin de lutter contre ce feu. De plus, ces deux derniers jours et en raison d'importantes strates herbacées. Près de 200 arbres fruitiers ont été ravagés du côté de Bouira. Face à cette situation, la Protection civile et la direction générale des forêts ne sont pas restées les bras croisés. Toutefois, avec les cas d'incendie déjà signalés, les risques sont multipliés et pourraient se répéter. En rappel, à cette même période l'année dernière, la wilaya de Tizi Ouzou a été confrontée à de gigantesques incendies qui ont causé des dégâts considérables et menacé la vie des populations. Plus d'une dizaine de villages à savoir Ait Ouacif, Ait Rahmoune, Chirifi, Tarikt, Ibousaidene, Akham Lahdj, Lazaib, Afir, Imaksnen, Ait Attela, Ait Slimane, Djbel Amar Moussa et Izemouren se sont retrouvés encerclés par le feu.