POUR UN MILLION DE DINARS Ils le tuent et mutilent son corps

Par Hasna YACOUB -

Après une cabale qui aura duré deux mois, deux suspects dans une affaire de meurtre avec préméditation d'un chauffeur de taxi clandestin, ont été arrêtés par les services de sécurité de Khemis El Khechna.

Les deux mis en cause, membres d'une bande de narcotrafiquants, ont décidé de se venger de la victime qui, après avoir accepté de transporter une quantité de la drogue dans son véhicule, a pris peur en rencontrant un barrage des services de sécurité sur la route. Elle et a alors décidé de jeter la drogue avant même d'arriver au barrage.

Les criminels n'acceptant aucune justification de la part de leur nouveau complice, ont exigé du chauffeur de taxi clandestin de s'acquitter du prix de la quantité de la drogue dont il s'est débarrassé, le menaçant de s'en prendre à sa famille. Ne pensant sûrement pas qu'il creusait sa propre tombe en optant d'affronter ces criminels, l'homme avertit ses acolytes d'un jour qu'il détient des informations qu'il pourrait également divulguer en cas d'agression contre sa famille ou sa personne. Ces derniers décident alors de se débarrasser de l'homme. Pour arriver à leur but, ils l'appellent et lui proposent un arrangement: 100 millions de centimes contre la drogue et mettre fin à leur coopération. L'homme qui ne cherchait qu'à se tirer d'affaire, accepte et se rend au rendez-vous fixé. Le dernier qu'il aura dans cette vie puisqu'une fois arrivé, il sera ligoté, poignardé à plusieurs reprises et son corps sera même mutilé avant d'être abandonné sur la chaussée.