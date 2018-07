INSCRIPTIONS UNIVERSITAIRES POUR LES NOUVEAUX BACHELIERS La double fiche de voeux maintenue

Par Madjid BERKANE -

Les inscriptions universitaires pour les nouveaux bacheliers prévus initialement pour le 26 juillet courant ne connaîtront pas un changement notable. Selon les informations publiées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur son blog, les inscriptions en question vont se dérouler de la même manière que l'année dernière. Le nouveau bachelier doit en effet mentionner quatre choix dans sa fiche de voeux à condition qu'un choix soit dédié pour une licence.

En cas de non- satisfaction de l'un de ses choix, le nouveau bachelier, fera savoir le ministère, a le droit de remplir une autre fiche de voeux de quatre choix, à condition aussi qu'un choix soit dédié pour une licence.

La seule condition que le nouveau bachelier doit respecter, en remplissant cette fiche, est celle des moyennes minimales d'accès aux spécialités.

Cette phase concerne en plus, précise le document du ministère, des bacheliers pour qui aucun choix n'a été satisfait, les bacheliers ayant échoué aux tests d'admission à des écoles supérieures et ceux qui se sont vu satisfaire le quatrième choix de la première fiche de voeux. Après l'étape du traitement des fiches de voeux et l'affectation des nouveaux bacheliers devant avoir lieu entre le 30 juillet et le 7 août, le ministère ouvrira l'étape de la confirmation et de la réorientation des tests pour les filières concernées. Une fois cette étape terminée, le nouveau bachelier sera appelé à s'inscrire sur le portail d'hébergement. Cette étape devra avoir lieu entre le 8 et le 15 août.

Les nouveaux bacheliers seront appelés ensuite à effectuer entre le 2 et le 6 septembre les inscriptions universitaires définitives et le dépôt des dossiers des oeuvres universitaires au niveau de leurs établissements respectifs. L'opération des pré-inscriptions sera ponctuée par l'organisation des portes ouvertes au niveau des établissements universitaires. Les nouveaux bacheliers trouveront des conseillers sur place. Les pré-inscriptions qui vont se faire pour la troisième année consécutive via la voie électronique permettront aux nouveaux bacheliers de s'épargner la fatigue et les frais de déplacement.

Le ministre de la tutelle, Tahar Hadjar, qui s'est exprimé récemment sur le sujet a indiqué que l'objectif de son département est d'aider le nouveau bachelier à choisir son cursus universitaire en toute sérénité. La réussite à l'université passe pour Hadjar, par une bonne orientation.

La réduction de la fiche de voeux à quatre choix au lieu de dix est de permettre à l'étudiant de choisir uniquement les filières correspondant à la moyenne obtenue au bac et à celles correspondant à la série de sa branche au lycée. Le ministère a opté par ailleurs pour la voie électronique pour les inscriptions universitaires afin de réduire les dépenses inhérentes aux papiers et à l'impression.

«Cette opération a permis au gouvernement d'économiser des milliards de centimes», a indiqué l'année dernière Tahar Hadjar. Il est à noter que la rentrée universitaire est prévue pour les nouveaux bacheliers au début du mois de septembre.