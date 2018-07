APPUYANT LA POSITION ALGÉRIENNE SUR LES MIGRANTS Le vieux parti monte au front

Par Hasna YACOUB -

Encore une fois et en moins d'une semaine, le parti de Djamel Ould Abbès a tenu à dénoncer la campagne de dénigrement menée contre l'Algérie sur la gestion du phénomène de migration clandestine. Dans un communiqué qui a sanctionné la réunion tenue, hier, par son bureau politique, le Front de Libération nationale (FLN) a réaffirmé que toutes les accusations contre l'Algérie «sont infondées» et que les autorités n'ont pas lésiné sur les moyens afin de garantir toutes les conditions nécessaires pour le rapatriement des migrants clandestins vers leur pays d'origine dans le plein respect de leur dignité et celui des conventions internationales. Le bureau politique du FLN a également rappelé que lors de l'organisation par le parti de la conférence intitulée «Bouteflika et la solidarité avec l'Afrique...soixante ans d'amitié, de solidarité et de coopération», en présence des ambassadeurs de plusieurs pays africains, ces derniers ont mis en avant l'histoire de l'Algérie qui est riche en réalisations importantes en faveur du continent africain, sans omettre d'affirmer que le retour des migrants clandestins à leur pays est intervenu sur la base des accords avec l'Algérie et dans le cadre du respect des droits de l'homme. Et sur la question des migrants toujours, le FLN n'a pas manqué de saluer la position des autorités du pays, notamment celle de la diplomatie, exprimée clairement par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel qui a écarté toute possibilité d'ouverture par l'Algérie d'une centre de rétention. Pour rappel, le chef de la diplomatie algérienne avait exclu que l'Algérie accepte l'implantation de centres pour les migrants clandestins sur son sol. Cette position de l'Etat algérien a été réitérée, avant-hier, par le ministre de l'Intérieur, Nouredine Bedoui. Une position qui est donc, faut-il l'appuyer, soutenue par la plus grande formation politique du pays. Par ailleurs, le secrétaire général du FLN a eu à débattre avec les membres de son bureau de la situation politique, économique et sociale du pays. Il a appelé, lors de cet échange, les militants de son parti ainsi que l'ensemble des forces vives du pays, à une plus grande vigilance afin de faire avorter les manoeuvres et complots, pour que l'Algérie demeure comme elle l'a toujours été, un bastion imprenable pour ses ennemis. Djamel Ould Abbès n'a pas manqué également, l'occasion de cette rencontre, pour assurer, comme à son accoutumée, du soutien du FLN au président de la République, président du parti, Abdelaziz Bouteflika. Il a exprimé le souhait de voir le premier magistrat du pays poursuivre sa mission et son action à la tête de l'Etat justifiant le choix de sa formation politique pour ce candidat par la grande sagesse de l'homme, la justesse de ses décisions et sa bonne gouvernance.

Il en veut pour preuve, le bilan du chef de l'Etat et ses réalisations qui ont permis à l'Algérie de mettre en place les jalons du développement et du progrès et de retrouver sa sécurité et stabilité. Evoquant la dernière conférence organisée par le parti (citée plus haut), le bureau politique du vieux parti a salué le rôle du président de la République, Abdelaziz Bouteflika dans le renforcement des relations de l'Algérie avec les pays africains et son engagement pour servir les questions du continent et la défense de ses intérêts. Enfin, les membres du bureau politique du FLN ont plaidé pour une plus grande ouverture du parti sur les jeunes, affichant leur satisfaction quant au retour en force du parti au sein de la société et le renforcement de son ancrage sur la scène politique et, partant, sa plus grande influence dans la société. Pour le FLN, la politique de rajeunissement lancée depuis quelque temps, vise à donner du sang nouveau au parti et lui permettre de relever les innombrables défis qui l'attendent.