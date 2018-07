LAKHDAR BADREDINE À PROPOS DE LA LISTE DES MÉTIERS PÉNIBLES "L'Ugta n'a exclu aucun secteur"

Par Nadia BENAKLI -

Les amendements approuvés par le président avaient permis de désamorcer la crise sur le front social

Selon ce représentant de l'Ugta, le document définissant la liste des métiers pénibles est en phase d'impression.

Le débat sur la retraite anticipée sera bientôt relancé. La fameuse liste des métiers pénibles est fin prête. «La Commission nationale chargée d'arrêter cette liste a finalisé son travail», a confié à l'Expression, Lakhdar Badraddine, conseiller auprès du secrétaire général de l'Ugta, Abdelmadjid Sidi Saïd. Contacté par nos soins, ce syndicaliste a confirmé que le document est en phase d'impression et qu'il sera remis au secrétaire général pour examen avant qu'il ne soit transmis au gouvernement. Quels sont les métiers classés pénibles? «Tous les secteurs d'activité ont été intégrés», a assuré notre interlocuteur en précisant que l'Ugta n'a exclu aucune activité. «La pénibilité est définie, tout dépend du poste de travail», a-t-il précisé. Sachant qu'il s'agit d'une question très sensible qui risque de provoquer la colère des syndicats qui attendent sur un pied de guerre cette liste, la Centrale syndicale, qui a été chargée de ce dossier, a pris ses précautions. «La Commission nationale chargée de définir les métiers pénibles a rencontré les fédérations des différents secteurs», a certifié Amar Takjout, représentant de la Fédération du textile qui a pris part aux travaux de cette commission. Joint par téléphone, ce responsable explique que les secteurs de l'éducation, de la santé, des transports pour ne citer que quelques-uns ont été pris en considération. «La commission, composée d'experts et de médecins spécialisés dans la médecine du travail, a pris le soin de traiter toutes les catégories de métiers en vue de les classifier selon le degré de la pénibilité», a-t-il affirmé en précisant qu'il y a des métiers de haute pénibilité manuelle, morale et d'autres liés à la radioactivité. Notre interlocuteur a fait savoir que la commission a instauré un barème sur lequel sera défini le départ à la retraite anticipée.«Le nombre de points pour chaque poste de haute pénibilité permet de gagner une année ou deux sur l'âge de la retraite», a expliqué notre interlocuteur.

La commission s'est basée dans son travail sur les listes proposées par les différents secteurs d'activité. Achour Telli, secrétaire national à l'Ugta avait avancé une liste de 4000 métiers pénibles avancée par les différents secteurs. «Toutes les listes qui ont été envoyées ont fait l'objet d'étude de la part de la commission chargée du dossier. Leur sélection va se faire en fonction des normes internationales en la matière», avait-il affirmé en précisant que le secteur qui englobe le plus de métiers est celui du bâtiment. Le secteur des travaux publics arrive en deuxième position.

Les autres secteurs, à l'image de l'industrie et de l'agriculture, ont aussi proposé de longues listes. Or, même si la commission a pris en considération tous les aspects, il n'en demeure pas moins que la publication de cette liste risque de provoquer des réactions critiques chez l'intersyndicale. Celle-ci a vivement contesté la suppression de la retraite anticipée considérée comme un acquis irréversible. Mettant en avant la préservation du système de retraite et le maintien de sa pérennité pour les générations à venir, le gouvernement avait décidé d'entamer la réforme portant sur le retour à la retraite à l'âge de 60 ans. Malgré l'adoption de la loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 83-12 du 2 juillet 1983 sur la retraite, les syndicats ne décolèrent pas. Il y a lieu de rappeler que c'est en réaction au mouvement de contestation qui a paralysé tous les secteurs que le président de la République est intervenu la veille de l'adoption de cette loi à l'APN en 2016 pour apporter certains amendements. Il a décidé de la prorogation de l'entrée de cette nouvelle loi de deux ans, c'est-à-dire à partir de 2019 au lieu de 2017 et l'ouverture d'un atelier pour déterminer avec exactitude les métiers pénibles dans les différents secteurs, afin de bénéficier d'une dérogation.

Les amendements approuvés par le président avaient permis de désamorcer la crise sur le front social.