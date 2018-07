TRAFIC DE COCAÏNE VERS L'EUROPE EN PROVENANCE DE L'AMÉRIQUE LATINE Le Maghreb sur les tablettes des cartels

Par Mohamed BOUFATAH

L'Afrique du Nord devient une nouvelle route du trafic de la cocaïne en provenance de l'Amérique latine. Le contrôle renforcé des aéroports des grandes capitales européennes a incité les cartels à diversifier les transits. Après l'Afrique de l'Ouest, les côtes des Etats de l'Afrique du Nord (Oran, Casablanca) sont sur le parcours des narcotrafiquants. Les quantités énormes saisies ces derniers temps dans ces pays du sud de la Méditerranée, un espace où prospère le trafic de la cocaïne, illustrent cet état des lieux. Face à la lutte implacable, en amont et en aval pour remonter les filières de trafic de cocaïne, les narcotrafiquants rivalisent d'imagination et de méthodes. La dernière décennie a vu se développer différentes routes du trafic de cocaïne à destination de l'Europe, en provenance d'Amérique centrale, le plus souvent via des pays ouest-africains et plus récemment l'Afrique du Nord, selon un récent rapport de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime organisé. Cependant, comme c'est déjà le cas en Afrique de l'Ouest, l'Algérie et le Maroc risquent d'être touchés davantage par la corruption liée à ce trafic, mais aussi par la consommation.

La consommation de la cocaïne devient de plus en plus importante en Afrique de l'Ouest, des pays de transit qui ont longtemps cru être à l'abri. L'augmentation du marché de la drogue dure en Europe, notamment la cocaïne très prisée par environ 5 millions de consommateurs réguliers, recensés dans le Vieux Continent, explique les saisies importantes opérées ces derniers temps. Depuis quelques années, des cargos rouillés livrent la cocaïne dans plusieurs Etats africains. Un marché de «troc» de cannabis contre la poudre blanche s'est même développé entre le Maroc et le Brésil. 35 personnes qui transportaient du cannabis entre le Maroc et le Brésil et revenaient avec de la cocaïne ont comparu, récemment, devant le tribunal correctionnel de Marseille. Les autorités marocaines ont multiplié ces dernières années les annonces de saisie de cocaïne provenant de l'Amérique latine. «541 kg de cocaïne dissimulés dans un conteneur de marchandises en provenance d'Amérique du Sud», ont été saisis au début de l'année en cours. Savone-Casablanca-Rio est un parcours de croisière transatlantique classique, qui a été utilisé pendant près de deux ans, comme route commerciale pour un trafic de drogue inédit. Il faut dire également que la cocaïne est suspectée de renflouer les caisses des groupes terroristes infestant le Sahel, d'où transite la drogue pour être acheminée vers l'Espagne via le détroit de Gibraltar. Des saisies record ont été opérées en 2017 et 2018 sur les côtes de la rive nord de la Méditerranée.