BELGAÏD (ORAN) Le directeur qui falsifie les notes

Par Wahib AïT OUAKLI -

Les notes mentionnées sur les bulletins ne sont pas compatibles avec celles des copies des compositions et devoirs, d'où l'alerte donnée

Une telle scabreuse affaire rappelle celle liée aux faux diplômes du baccalauréat ayant abouti à l'incarcération de trois responsables universitaires et la mise sous contrôle judiciaire de 48 étudiants et parents d'élèves.

Le collège d'enseignement moyen Bouteldja de Belgaïd a été ébranlé, ces jours-ci, par un scabreux scandale impliquant, en premier lieu, son directeur et sa secrétaire n'ayant rien trouvé de mieux à faire que de falsifier les notes des élèves en les revoyant à la hausse. En agissant de la sorte, ledit directeur a, dans son mode opératoire, été imperturbable, en falsifiant les documents des élèves n'ayant pas obtenu de bonnes notes, les gratifiant de sa «générosité», dépassant les seuils de l'éthique, il est allé jusqu'à leur accorder les meilleures mentions alors que leur moyenne ne dépassait pas les 5/20.

La gabegie a été mise à nu par une enseignante ayant constaté des notes gonflées sur des bulletins, n'ayant pas été avalisées par les professeurs se réunissant à la fin de chaque trimestre en conseils des classes. Tout a commencé lorsque l'enseignante s'est rendu compte que les notes mentionnées sur les bulletins ne sont pas compatibles avec celles des copies de compositions et devoirs, d'où l'alerte donnée en mettant au parfum les syndicalistes des services de l'éducation. Ayant passé au crible une telle affaire, les syndicalistes ont été ahuris en tombant nez à nez avec des dépassements ayant frôlé le seuil de l'entendement. Le directeur en question s'est arrogé le droit de regard sur les bulletins des élèves de la 1ère jusqu'à la 4e année moyenne, avant d'apporter sa touche personnelle en opérant son coup et remettre les copies falsifiées à sa secrétaire. Celle-ci, complice dans une telle affaire, ne se gênait aucunement en émargeant dans la case réservée au directeur dudit établissement. Une telle affaire a suscité le courroux des parents d'élèves et des syndicalistes qui n'ont rien trouvé de mieux à faire, pour riposter, que d'interpeller la direction de l'éducation de la wilaya d'Oran, l'invitant à sévir, conformément à la réglementation, quitte à traîner le directeur faussaire devant les tribunaux en le poursuivant pour faux et usage de faux. Il est vrai que, apprend-on de sources proches de la direction de l'éducation, cette institution est habilitée à prendre, en toute autonomie, des mesures conservatoires en gelant les fonctions du directeur faussaire en attendant l'aval de la hiérarchie centrale du secteur de l'éducation à laquelle revient le droit de se constituer partie civile dans le cadre d'une poursuite judiciaire à engager contre ledit directeur. En attendant, les services locaux de l'éducation se seraient affairés à prendre avec des pincettes une telle information avant de décider des suites à donner, car, a-t-on expliqué, «une telle affaire n'est pas un simple fait divers». Autrement dit, les responsables locaux de l'éducation appréhendent d'ores et déjà une quelconque machination qui serait montée de toutes pièces par des syndicalistes connus pour être la bête noire de l'administration, lui en en voulant suite à la petite lacune relevée. «De toutes les manières, une telle affaire ne passera pas inaperçue», a-t-on affirmé, expliquant que «la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, est d'ores et déjà informée». Cette dernière, connue pour son intransigeance, ne sera sans aucun doute pas indulgente dans les démarches à entreprendre. C'est d'ailleurs, l'ambition chère des syndicalistes qui restent sur leurs positions tout en criant au scandale. Une telle scabreuse affaire rappelle celle liée aux faux diplômes du baccalauréat ayant abouti à l'incarcération de trois responsables universitaires et la mise sous contrôle judiciaire de 48 étudiants et parents d'élèves. L'affaire des faux diplômes du bac et autres licences ont, pendant très longtemps, alimenté les sujets de conversations. L'enquête, diligentée par des services de sécurité, a révélé que les auteurs de ce trafic de faux diplômes seraient des personnalités (responsables, avocats, notables...) qui étaient intervenus pour leur progéniture afin de les doter de ce sésame indispensable pour pouvoir accéder à l'université et autres formations, et stages. Les différentes étapes d'investigations ont permis l'identification, avec des preuves flagrantes, de la tête pensante dudit réseau. Il s'agit d'un avocat connu dans la cité qui a inscrit sa fille à l'université de Mostaganem avec un faux diplôme du baccalauréat, pour la transférer ensuite à l'université d'Oran. La fille d'un ténor du barreau d'Oran est, elle aussi, impliquée dans cette affaire, ainsi que la fille du grand baron de la drogue, Ahmed Zendjabil dit Ech-chelfi.