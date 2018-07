SÉRAÏDI, UN DON DE LA NATURE POUR ANNABA Hymne à la nature et la beauté

Par Wahida BAHRI -

Station balnéaire par excellence, la commune de Séraïdi est cette destination où les atouts naturels cohabitent harmonieusement.

Séraïdi, ex-Bugeaud, c'est le coin le plus magnifique de l'Est algérien, à 13 km du chef-lieu de Annaba. Ce bout de terre idéalement placé pour respirer de l'air pur, est toujours cette destination touristique prisée des habitants de la wilaya de Annaba et d'ailleurs. Eté comme hiver, les vacanciers et touristes envahissent ce village situé à plus de 900 mètres du niveau de la mer. Tous en quête de fraîcheur et de calme, mais surtout pour écouter un hymne, que seule la nature et sa beauté, fredonnent au gré d'une mer bercée par une chaîne de montagnes. Chaque année, des milliers de visiteurs convergent vers ce coin qui, dès que le printemps pointe du nez, le couvert végétal verdoyant, devient un lieu de villégiature très apprécié, notamment des habitants de Annaba et ceux des wilayas alentours. Séraïdi est le lieu favori pour y passer des moments de détente en famille ou entre copains. Doté d'inépuisables atouts naturels, Séraïdi demeure l'indétrônable destination de l'Est algérien. Pour Séraïdi le calendrier des quatre saisons est bien chargé. Chaque saison a ses amateurs. En période hivernale, Séraïdi devient le mont Blanc de Annaba. C'est toute la chaîne montagneuse qui se couvre de neige et de brouillard, permettant à l'Egyptienne

d'entrer en hibernation. Un sommeil qui, au printemps venu, permettra à cette montagne à la forme d'une femme allongée, de réapparaître avec un nouveau couvert verdoyant, sublime, avec un corps élancé le long d'une série de montagnes, des cheveux emportés dans l'air des arbres et un nez pointu, traduisant l'air hautain d'une nature vierge, l'Egyptienne est cette montagne qui a depuis la nuit des temps, suscité l'émerveillement, quant au génie de Dame nature. À défaut de plage et de sable fin, en cette période de l'année, certains font des pique-niques et d'autres s'adonnent aux randonnées. L'on y vient de partout, comme en témoignent les plaques d'immatriculation indiquant Alger, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Béjaïa et même Ouargla. Conséquence: la route reliant Annaba à Séraïdi connaît, le long de l'année, une circulation automobile intense. L'été installé, c'est le rush des vacanciers, habitués notamment de la fameuse plage de Oued Bagrattes, connue par les nantis sous le nom de «la Grande Plage». Blottie entre une chaîne de falaises, cette plage appelée aujourd'hui, «Jnenne El Bey» et jalousement surveillée par les deux jumeaux. Ces derniers, deux rochers se dressant, des millions d'années durant, en vigiles au large de la mer, procurant assurance à cette mer présente dans une baie sauvage. Sous un parasol, un couple partage des friandises avec ses deux enfants, les yeux rivés sur les montagnes, la forêt et l'étendue de la Grande Bleue. Cette toile aux couleurs naturelles ne peut se trouver qu'à Séraidi. «Nous venons de Grenoble, en France. Je fais découvrir à mes enfants les sites paradisiaques dont regorge notre pays, surtout Séraïdi», confie Marouan qui raconte ses souvenirs d'enfance dans la région. Sa femme, Kamila, note l'amélioration des lieux. L'amélioration et la propreté et la protection de l'environnement sont très visibles. Le ramassage des détritus et l'entretien des plages, semble devenir une tradition dans toutes les plages de Annaba. Les efforts et l'engagement des autorités et des citoyens en faveur de la nature, renseignent sur l'intérêt accordé à cette station balnéaire, nous confie un jeune homme assis sur une chaise, contemplant l'écume des vagues qui s'écrasent sur les rocher. «Chaque week-end je viens à la Grande Plage pour faire un break au sein de cette nature envoutante», dit-il, s'exprimant longuement sur la beauté de la nature. «Le calme incite à la méditation. Un état d'âme emporté par la brume qui monte dans l'atmosphère, apportant adoucissement et fraîcheur aux adeptes de ce coin paradisiaque de la wilaya de Annaba. C'est dire qu'au fil des années, Séraïdi est restée, la destination prisée de centaines d'estivants et de touristes à la recherche de calme et de sérénité.