POUR DÉNONCER LE RETARD DANS LA PRISE EN CHARGE DE LEURS REVENDICATIONS Les retraités de l'ANP protestent à Alger

Les retraités, invalides et rappelés de l'ANP ne décolèrent pas. Ils ont organisé hier plusieurs rassemblements dans plusieurs localités de l'est d'Alger pour faire exploser leur colère. L'action des manifestants a perturbé pendant plusieurs heures la circulation routière, créant ainsi des bouchons au niveau de plusieurs communes, à l'image de Dar El Beïda, Bab Ezzouar, Réghaïa et Bordj El Kiffan.

Les manifestants, venus de plusieurs wilayas, voulaient se rendre dans un premier temps à Alger à pied, a-t-on appris sur place. «Les pouvoirs publics n'ont pas pris au sérieux leur plate-forme de revendications», indique-t-on. Il s'agit notamment de la réintégration de éléments encore en âge de servir et celle des éléments arbitrairement radiés des rangs de l'ANP, la prise en charge médicale des anciens militaires qui ont contracté des maladies lors de leur service, l'augmentation de leurs pensions de retraite et une meilleure prise en charge sociale. Le ministère de la Défense nationale a, pour rappel, déjà satisfait les revendications des retraités de l'ANP.

Dans son dernier communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que les revendications restantes seront satisfaites au fur et à mesure. «Les sacrifices de ceux qui ont combattu le terrorisme ne seront jamais vains», a -t-il écrit.