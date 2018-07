PROJET DE 300 LOGEMENTS LPA À BOUIRA Les souscripteurs LPA manifestent

Les souscripteurs aux divers projets des logements promotionnels aidés (LPA) au niveau de la commune de Bouira, ont protesté, hier, devant le siège de la wilaya, pour exprimer leur désapprobation quant aux retards et malfaçons enregistrés sur les multiples chantiers des 80, 60 et 100 logements. Lancés en janvier 2013, pour des délais de réalisation compris entre 18 à 24 mois, ces logements cumulent jusqu'à 36 mois de retard. Le représentant de ces souscripteurs, Mohamed Meriem, dira à la presse: «Par notre action, on souhaite alerter non pas le wali, mais le ministre de l'Habitat sur notre situation, pour qu'il lève les blocages et que chacun assume ses responsabilités. Les chantiers ne sont pas suffisamment alimentés en matériaux et le nombre d'ouvriers est insuffisant». Ce qui chagrine encore ces postulants reste le taux d'avancement sur certains chantiers et qui ne dépasse pas les 40%. Ces retards ont une incidence directe sur le prix puisque en 2013 les souscripteurs avaient postulé à des logements pour un coût global entre 130 à 145 millions de centimes. Au coût des matériaux aujourd'hui, ce même logement revient à plus de 240 millions de centimes. Beaucoup ont réglé les sommes exigées intégralement, pendant que d'autres continuent à le faire par tranches. Malgré les divers appels en direction du promoteur, l'Agence foncière de wilaya, le ministre de l'Habitat, le wali... rien ne semble intimider les bâtisseurs qui continuent à travailler à un rythme lent. En février dernier, le wali de Bouira avait mis en garde les entreprises, mais sa menace ne semble pas avoir convaincu.