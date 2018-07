BOUIRA Cinq nouveaux cas de fièvre aphteuse

Par Abdenour MERZOUK -

Cinq nouveaux cas de fièvre aphteuse ont été recensés, hier, à Bouira au niveau des deux principaux foyers, Aïn Bessem et Aghbalou dans la daïra de M'Chedallah, localisés depuis l'apparition de cette maladie bovine.

En réaction à cette avancée, la Caisse régionale de la mutuelle agricole (Crma) organise depuis hier une caravane de sensibilisation auprès des éleveurs pour les sensibiliser. Cette campagne est encadrée par les vétérinaires employés de la caisse et porte essentiellement sur la nécessité de la vaccination, mais aussi sur l'utilité d'assurer les cheptels, surtout que la caisse demeure une garantie contre pareille calamité.

Comme nous l'avions rapporté dans une précédente édition, la wilaya a pris des mesures dont voici la teneur. Dans une correspondance datée du 11 juillet, le DSA de Bouira recommande notamment la mise sous quarantaine du cheptel suspecté d'être infecté par la maladie, la délimitation des zones à risque, ainsi que le renforcement des campagnes de vaccination. En application de ces décisions de la tutelle, le wali de Bouira a décrété des mesures exceptionnelles pour circonscrire et isoler les foyers, trois jusqu'à présent: Aïn Bessem, Aghbalou et M'Chedallah selon une source.

En effet, l'arrêté du wali en vigueur depuis jeudi, interdit le déplacement des animaux, sauf à destination d'un abattoir. L'exigence d'un certificat pour les besoins de ces déplacements est obligatoire. La mesure du wali porte aussi sur la fermeture des marchés à bestiaux de la wilaya temporairement et un contrôle rigoureux des transactions avec les autres marchés du pays, précisément ceux de Béjaïa. Sétif et Tizi Ouzou. Malgré ces mesures, hier cinq cas, une vache à la ferme d'Ouled Ayache à Aïn Bessem et quatre génisses, dans la localité de Takerboust ont été décelés ce qui porte le nombre de bestiaux à 22 cas pour la wilaya.

Du côté de la direction de l'agriculture on reste optimiste. Selon la DSA, l'ensemble des bêtes contaminées ont été abattues et des échantillons infectés, ont été envoyés au laboratoire d'analyse de Tizi Ouzou. Toutefois, d'après la même source, l'épidémie est en passe d'être maîtrisée.