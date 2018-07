BOUIRA Incendie dans les locaux de l'Agence foncière

Par Abdenour MERZOUK -

Un sinistre s'est déclaré dans la nuit du lundi à mardi vers 21 heures dans les locaux de la direction de l'Agence de wilaya pour la régularisation et gestion foncière de Bouira, plus communément désignée par «l'Agence foncière». Le feu a détruit partiellement les locaux et plus particulièrement ceux de la direction des ressources humaines et du service de comptabilité. Cet incendie a laissé libre cours aux rumeurs, surtout que cette direction est depuis un moment sous les feux de la rampe suite à la suspension à titre conservatoire de son DG et de son intérim qui ferait l'objet d'une enquête. Les éléments de la 4e sûreté urbaine, compétente territorialement, n'écartent aucune piste et une enquête est diligentée pour déterminer les causes de ce sinistre qui a été vite maîtrisé par les hommes du feu de l'unité de Bouira-ville.